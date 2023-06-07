Разрушение водосливной плотины продолжается, отметила компания "Укргидроэнерго".

Уровень воды в Каховском водохранилище продолжает снижаться и за сутки упал на 2,5 метра, на правобережье Херсонской области затоплено 1 852 дома.

Об этом сообщает государственная компания "Укргидроэнерго". Отмечается, что уровень водохранилища в районе Никополя на 10:00 7 июня составляет 14,41 м. По данным компании, за сутки уровень воды в Каховском водохранилище упал почти на 2,5 м.

Кроме того, продолжается разрушение водосливной плотины, земляной вставки между зданием станции и шлюзом.

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"В течение ночи чрезвычайных происшествий не зафиксировано, интенсивность подтопления уменьшается, однако, из-за значительных разрушений плотины вода еще будет прибывать", - говорится в сообщении.

Эвакуировано 1 457 человек, из микрорайона Корабел - 1 286. Также этой ночью начало подтапливать Белозерскую громаду. Сейчас для борьбы с последствиями привлечено почти 800 человек и более 170 единиц техники ГСЧС.

"Опасные для здоровья химические вещества, а также возбудители инфекционных болезней с кладбищ, уборных, свалок могут оказаться в колодцах и открытых водоемах на территории, подтопленной вследствие подрыва россиянами Каховской ГЭС", - предупредила пресс-служба компании.

Подрыв Каховской дамбы - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали одно из крупнейших гидротехнических сооружений в Европе - дамбу Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. Это привело к масштабному неконтролируемому выливанию воды из Каховского водохранилища.

Подрыв дамбы угрожает Украине экологической катастрофой и дефицитом питьевой воды в части южных областей, в том числе временно оккупированном Крыму, поскольку именно с Каховского водохранилища начинаются Каховский канал, Северо-Крымский канал и канал Днепр - Кривой Рог.

В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

По данным министерства экономики, стоимость строительства новой ГЭС может составить около 1 миллиарда долларов. Речь идет не только об установлении новых гидроагрегатов, но и о восстановлении целостности огромной плотины.

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