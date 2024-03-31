По мнению экономистов, переизбрание Байдена и ужесточение санкций могут "пробудить россиян".

Население России может выступить против своего лидера Владимира Путина, поскольку экономическая мощь страны падает, а западные санкции против РФ продолжают усиливаться. Об этом пишет Business Insider. Издание ссылается на собеседников из экономических кругов.

По их прогнозам, в этом году экономическая мощь России, скорее всего, уменьшится. При этом западные санкции усложнят жизнь простых россиян. Ограничения, скорее всего, будут усилены, если Джо Байден в ноябре переизберется на пост президента США.

"Сейчас Россия пережила влияние санкций Запада, но нация может увидеть переломный момент на ноябрьских президентских выборах в США. ... Запад, скорее всего, будет продолжать оказывать поддержку Украине, затем в случае переизбрания президента Джо Байдена санкции против России усилятся", - говорится в статье.

По словам собеседников СМИ, сейчас в РФ люди живут привычной жизнью, "но это абсолютно нежизнеспособная стратегия, и фундаментальные движущие силы роста, лежащие в основе этой экономики, ухудшаются на наших глазах, и если Трампа не изберут, то все это выплывет на поверхность - карточный домик развалится".

"Запад мог бы нанести потенциально разрушительный удар по российской экономике, если бы он вышел за пределы торговли нефтью и ввел санкции на российскую сталь, медь и другие металлические товары, на которые приходится около 20% общего дохода страны. Уровень жизни в России тем временем и так падает. Гражданская инфраструктура разрушается, частично из-за того, что Россия слишком много тратит на свою войну. Инфляция в России также высока. Будут массовые беспорядки, когда люди в России поймут, что обещанный Путиным путь к победе не осуществится так, как он обещает", - говорится в материале.

Поддержка Путина в РФ

18 марта Центризбирком РФ объявил о победе Путина на выборах президента РФ. За него якобы проголосовали 87,28% избирателей.

При этом за Путина свои голоса отдали 76 миллионов человек, что является рекордным показателем за все время существования РФ. Так, в 2018 году за него якобы проголосовали 56,4 миллиона россиян.

Представитель ГУР Украины Андрей Юсов заявил, что оккупированной Украине грозит "новая" фильтрация. По словам разведчика, теперь враг пойдет на усиление фильтрационных мероприятий, ведь Кремль воспринимает захваченные в Украине земли и людей, проживающих там, как враждебные элементы.

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