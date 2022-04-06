Министра возмутили намеки украинских властей в тесных связях с Россией.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в среду, что вызвал посла Украины.

Об этом Сийярто сообщил на своей странице в Facebook.

Он заявил, что у Венгрии "четкая позиция" относительно войны в Украине.

"Мы осудили военную агрессию, отстаиваем суверенитет Украины, приняли сотни тысяч беженцев и доставили сотни тонн продовольствия и других пожертвований", - написал дипломат.

Правительство Венгрии, отметил Сийярто, считает безопасность венгров приоритетом.

"Это не наша война, мы хотим и будем держаться от нее подальше", - добавил министр.

Глава венгерского МИД также подчеркнул, что правительство Орбана не намерен рисковать миром и безопасностью граждан, а значит – "не будет поставлять оружие и голосовать за энергетические санкции" против РФ.

Венгры дали четкий и понятный" сигнал по этому вопросу на выборах в воскресенье, на которых правящая партия Виктора Орбана одержала победу, уточнил Сийярто.

"Мы видим, что Украина имела бы другой интерес, и мы это не обсуждаем. Они ставят интересы украинцев на первое место, и мы то же делаем для венгров. Однако заявления о "зарождении тоталитаризма", соучастие Венгрии в войне или плачевном решении венгров недопустимы. Уже пора украинским лидерам прекратить оскорблять Венгрию и признать волю венгерского народа", - высказался Сийярто.

Друг Путина, премьер Венгрии Виктор Орбан в воскресенье одержал победу на выборах. Его партия Fidesz, по данным подсчета более 98% бюллетеней набрала 53,1% голосов.

Во время своей речи перед избирателями он причислил украинского президента Владимира Зеленского к политическим противникам.

В свою очередь, Зеленский назвал победу Орбана "правом венгров" и добавил, что звал венгерского лидера на встречу, однако тот отказывался, вероятно,"из-за опасений реакции РФ".

Зеленский считает, что из-за тесных связей с Путиным руководству Венгрии вскоре придется выбирать между РФ и "другим миром".

Венгрия не поддерживает закрытие неба над Украиной, отказывается предоставлять территорию для передачи военной помощи Украине и выступила против нефтяного эмбарго против России.

Годами правительство Орбана сдержанно реагировало на развязанную агрессию России против Украины, поддерживая тесные контакты с Кремлем.

Ряд стран ЕС уже осудили позицию Будапешта. Так, президент Польши Анджей Дуда обвинил Орбана в том, что тот фактически сделал экономику страны зависимой от России. А министр обороны Чехии Яна Чернохова саботировала саммит глав оборонных ведомств Вышеградской группы.

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