Зеленский считает, что Венгрии придется выбирать между Россией и другим миром.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отношения с Венгрией и заявил, что не считает возможным блокирование Будапештом вступления Украины в Евросоюз.

Об этом он заявил в интервью журналистам.

"Каков бы ни был лидер у того или иного государства, все равно он должен слушать народ, который его избрал. Все равно он не может проводить исключительно свою политику, как бы он ни хотел", - сказал президент, комментируя выборы в Венгрии и победу пророссийского премьер-министра Виктора Орбана.

"Так же и Венгрия, это их право, это их выбор. Они выбрали для себя премьер-министра. Я хотел найти с ним отношения, это правда. Я сам звонил несколько раз, я приглашал его на встречу, я предлагал встречу у него. Он боялся, это было еще до выборов... Он боится влияния РФ на его государство, это влияние есть. Другое дело, нравится ему это влияние или не нравится, это его личное. Но тем не менее, народ в Будапеште выходил на площадь, мы видели десятки тысяч человек. Мне понятно, как они относятся к украинцам, уверен, положительно. Поэтому, думаю, как-нибудь будем жить. Союзника официального у нас в Будапеште и не было", - заявил президент.

При этом Зеленский считает, что Венгрия не будет блокировать вступление Украины в ЕС.

"Мне кажется, что ему придется выбирать между Россией и остальным миром. Он блокировал вступление в НАТО и будет блокировать, но не все от него зависит... А второе - это ЕС. Венгрия может быть одним из трех государств, которые могут блокировать или не поддерживать вступление Украины в ЕС. Считаю, он этого не будет делать, потому что это открытая поддержка России полностью. Больше ничего нам от него не нужно", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, друг Путина Виктор Орбан вновь одержал победу на выборах в Венгрии.