Оппозиция требует отставки Сийярто.

Российские спецслужбы годами имели неограниченный доступ к IT-системам МИД Венгрии.

Об этом сообщает Direkt36.

В связи с расследованием местного издания Telex.hu, российские хакеры атаковали сети МИД Сийярто и другую киберинфраструктуру Венгрии минимум 10 лет.

Даже сейчас часть хакеров, среди которых есть поддерживаемые правительством России, имеют доступ к информации, которая передается через МИД.

"Россияне уже не в кладовке, а в кабинетах правительства: российские спецслужбы годами имели практически неограниченный доступ ко всей IT-системе МИД", - заявили в оппозиционном "единстве Венгрии".

Пишут, что Виктор Орбан сознательно передал Венгрию России не только за счет долгосрочного газового контракта, кредита АЕС Paks 2, но и путем размещения в Будапеште российских шпионов, что помогло Кремлю "демонтировать" киберзащиту страны.

Также журналисты указывают на вину главы МИД Петера Сийярто, который "не случайно получил награду от Сергея Лаврова, и именно поэтому министр тоже препятствует совместному европейскому ответу на российскую агрессию".

Оппозиция потребует отставки Сийярто с должности министра иностранных дел.

Венгрия не поддерживает закрытие неба над Украиной, отказывается предоставлять территорию для передачи военной помощи Украине и выступила против нефтяного эмбарго против России.

Годами правительство Орбана сдержанно реагировало на развязанную агрессию России против Украины, поддерживая тесные контакты с Кремлем.

Ряд стран ЕС уже осудили позицию Будапешта. Так, президент Польши Анджей Дуда обвинил Орбана в том, что тот сделал экономику страны практически зависимой от России. А министр обороны Чехии Яна Чернохова саботировала саммит глав оборонных ведомств Вышеградской группы.

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