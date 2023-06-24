Москва утверждает, что Эрдоган якобы полностью поддержал действия российских властей.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган позвонил российскому диктатору Владимиру Путину на фоне вооруженного мятежа в России.

На сайте пресс-службы Кремля отмечается, что Путин рассказал Эрдогану о ситуации в стране.

Также Москва утверждает, что Эрдоган якобы полностью поддержал действия российских властей на фоне попытки мятежа Пригожина.

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"Президент Турецкой Республики выразил полную поддержку шагам российского руководства", - говорится в сообщении Кремля.

Гражданская война в России - главное

В ночь на 24 июня "вагнеровцы" выдвинулись по приказу их главаря Евгения Пригожина на Россию с целью "остановить" военное руководство РФ в лице министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Этому предшествовал якобы ракетный "обстрел" регулярными войсками РФ тылового лагеря "вагнеровцев".

В течение суток между российскими силами прошли боестолкновения в Ростовской и Воронежской областях с большими потерями для кадровых военных. ФСБ было поднято по тревоге, а в ряде городов ввели режим контртеррористической операции. Против самого Пригожина возбудили дело об организации вооруженного мятежа.

Путин назвал шаг Пригожина "предательством" и "ножем в спину". Сам же диктатор, по данным разведки и СМИ, выехал из Москвы, которую "вагнеровцы" уже намерены захватить в ближайшее время.

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