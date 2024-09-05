Канцлер Австрии заявляет, что его страна может стать местом для переговоров.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что переговоры между Россией и Украиной должны состояться "без предварительных условий", местом для проведения переговоров он предложил Австрию.

Нехаммер в соцсети X отреагировал на очередное заявление лидера России Владимира Путина об "открытости" к переговорам с Украиной, но на основе договоренностей, достигнутых в 2022 году в Стамбуле.

Негаммер подчеркнул, что любые переговоры должны происходить "без предварительных условий и на уровне глаз".

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Он также добавил, что поскольку штаб-квартира Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) находится в Вене, то Австрия готова стать площадкой для таких переговоров.

"Австрия будет готова поддержать справедливый и длительный мир, основанный на международном праве, и служить площадкой для переговоров в качестве резиденции ОБСЕ", - подчеркнул Негаммер.

Переговоры России и Украины

Украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 27 августа заявил, что "с Путиным на сегодня диалог бессмысленный", потому что российский диктатор стремится как минимум завладеть 30% украинской земли. По словам Зеленского, Путин не стремится к компромиссам, а хочет уничтожить Украину.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отмечал, что до конца 2024 года и не меньше никаких переговоров о мире не будет.

"Стамбульские договоренности" - что известно

После начала полномасштабного вторжения России в Украину, представители нашей страны и РФ проводили мирные переговоры в Беларуси и Турции.

Согласно проекту мирного договора, Украина должна была придерживаться "постоянного нейтралитета", а именно отказаться от членства в военном союзе, включая НАТО. Кроме того, Украина должна была отказаться от производства и получения ядерного оружия, не пускать иностранные войска в страну и не пропускать вооружение.

В то же время Россия обязывалась больше не нападать на Украину, в случае нападения страны-гаранты должны были поддержать ее в течение 3 дней, однако оккупированные части Донецкой и Луганской областей частично оставались бы за РФ. Крым и порт Севастополь исключались из гарантий безопасности, что, фактически, означало бы передачу контроля над полуостровом России.

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