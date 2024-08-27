Глава государства подчеркнул, что Путин хочет, чтобы Украина отдала 30% украинской земли.

Российский диктатор Владимир Путин не стремится к компромиссам, а хочет уничтожить Украину. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время Форума "Украина 2024. Независимость".

"На сегодня Украина находится в той ситуации, когда мы должны идти на компромиссы людей, которые пришли с другой миссией - просто полностью нас уничтожить. Весь мир ждет, что Украина придумала план компромиссов как закончить войну завтра. Многие хотели бы это услышать. Но я не удивлю вас. С Путиным не то, что компромиссы, а с Путиным диалог на сегодня пустой, бессодержательный, потому что он не хочет окончания войны дипломатично. Он готов словно дипломатически, но чтобы отдать ему 30% нашей земли. И подыгрывать в этом ему нельзя", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Курская операция помогла Украине уменьшить количество тех, кто хочет любого мира за счет интересов нашего государства.

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"Курская операция нам очень сильно помогла, чтобы количество голосов по этой теме стало меньше. Вот еще один важный элемент этих шагов", - отметил он.

Переговоры с РФ - что известно

Как сообщал УНИАН, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отметил, что до конца 2024 года и не менее никаких переговоров о мире не будет.

По его словам, сегодня нет никакого принуждения Украины Западом, чтобы мы договаривались с Путиным, но возможность переговоров в будущем не исключается. Он отметил, что многие политики говорят, что переговоры надо будет начинать с сильных позиций, а у России на данный момент есть военное преимущество.

Фесенко подчеркнул, что на сегодня переговоров нет, а есть только шумиха вокруг этой темы, есть заявления Путина относительно требований к Украине, которые, по сути, предусматривают капитуляцию, а это для нас неприемлемо.

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