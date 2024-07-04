Главарь России утверждает, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров.

Российский диктатор Владимир Путин заговорил о возобновлении диалога с Украиной.

В основу продолжения мирных переговоров могут быть положены Стамбульские договоренности, заявил главарь РФ в Астане во время встречи "ШОС плюс", пишет "РИА Новости". В то же время Путин утверждал, что Москва от переговоров никогда не отказывалась и готова к их продолжению.

"Стамбульские договоренности остаются на столе и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров", - заявил диктатор.

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После того, как россияне совершили полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, представители нашей страны и РФ вели мирные переговоры в Беларуси и в Турции. Примечательно, что захватчики на время проведения переговоров отказались прекратить огонь.

В конце апреля немецкое издание Welt впервые опубликовало выдержки из текста мирного договора, который был согласован в ходе нескольких раундов переговоров между украинцами и россиянами весной 2022 годы.

По сведениям журналистов, в частности, в документе говорилось, что Киев обязан отказаться от производства и получения ядерного оружия, не пускать иностранные войска в страну и не пропускать оружие, соблюдать нейтралитет, то есть, в частности, не вступать в НАТО, а также не предоставлять свою инфраструктуру, в том числе порты и аэродромы другим странам. Стоит отметить, что РФ не раз утверждала, что не вернет оккупированные украинские земли и назвала их "своими".

В середине июня - накануне мирного саммита в Швейцарии, который проходил по иницииативе Киева и без представителя РФ, Владимир Путин выдвинул ультиматумы якобы для прекращения войны на нашей территории. В частности, он требовал, чтобы украинская сторона отказалась от Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Украинская сторона не раз подчеркивала, что не согласиться на ультиматумы со стороны врага.

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