Путин навредил Орбану, который пытался убедить западных политиков, что диктатор хочет договариваться, отметил аналитик.

До конца 2024 года и не меньше никаких переговоров о мире не будет.

Об этом сказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в комментарии агентству УНИАН. Он отметил, что на сегодня нет никакого принуждения Украины Западом, чтобы мы договаривались с Путиным, но возможность переговоров в будущем не исключается. По его словам, многие политики говорят, что переговоры надо будет начинать с сильных позиций.

"У России на данный момент есть военное преимущество. На сегодня переговоров нет, а есть только шумиха вокруг этой темы. Есть заявления Путина насчет требований к Украине, которые, по сути, предусматривают капитуляцию. И для нас это неприемлемо. До конца года и не меньше никаких переговоров о мире не будет. Различные инициативы, консультации, заявления будут. И не более", - подчеркнул Фесенко.

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По его словам, в случае прихода к власти в США Дональда Трампа может, начаться подталкивание Украины к переговорам с Россией, но это не значит, что они должны быть на российских условиях.

"Будет давление и на Украину, и на Россию, чтобы согласились на прекращение боевых действий по линии фронта. На Украину будут давить, угрожая прекращением поставок оружия. Помощники Трампа говорят, что если Путин не будет соглашаться, то тогда надо усиливать поставки оружия для Украины. И это было бы для нас приемлемым вариантом. Но сейчас нельзя утверждать какой будет политика Трампа в случае избрания его президентом США", - отметил эксперт.

Фесенко сказал, что как ни парадоксально, но Путин навредил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который пытается продвигать свои мирные инициативы и убедить западных политиков, что Путин хочет мира и хочет договариваться. Пока Орбан носится с этой идеей, Россия осуществляет удары по больницам и жилым домам Киева и других городов. "Это может казаться парадоксальным, алогичным, но на самом деле это отражает традиционную путинскую логику поведения - он одной рукой держит оливковую ветвь мира, а другой рукой усиливает войну. Логика Путина такова - принуждать к миру на своих условиях, а во время мирных переговоров всегда начинает активные боевые действия", - отмечает эксперт.

Он отметил, что для Путина идея Орбана неприемлема, и он дал понять ему, что не будет соглашаться на такой сценарий и план. "Путин не хочет замораживания войны. Путин хочет капитуляции Украины. Он хочет мира на основе односторонних и больших уступок Украины по целому ряду вопросов. Это шантаж, который Путин усиливает обстрелами украинских городов, мирных жителей и активизацией наступательных действий", - отмечает Фесенко.

В центре внимания мирные переговоры - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, в начале июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан побывал сначала в Украине, а далее в России и Китае, потом - в США. Он выдвигает идею прекращения огня в Украине.

Вчера, 9 июля, представитель Европейской комиссией Эрик Маммер отметил, что официальный Будапешт перед визитом Орбана в РФ и Китай никак не контактировал с ЕК. По его словам, когда кто-то выступает посредником, то это происходит потому, что обе стороны попросили о медиации. Но украинцы точно не обращались к нему с просьбой о посредничестве.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что нет никаких признаков, что российский диктатор Владимир Путин готов отказаться от войны против Украины и начать ведение переговоров о мире.

Он сказал, что именно Украине решать, какими будут приемлемые условия для мирных переговоров и любого переговорного решения, поскольку Украина является суверенным и независимым государством.

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