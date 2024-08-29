В ОПУ объяснили три причины, почему диалог пока не может дать основ для справедливого прочного мира.

Есть по крайней мере три основательные причины, почему любой диалог Украины с субъектом Путиным на этом этапе будет пустым и не создаст основ для справедливого прочного мира.

Об этом в Telegram написал советник главы Офиса президента Украины Михайшло Подоляк. По его словам, первая причина в том, что невозможно доверять россиянам.

"Еще в 1928 году по инициативе Кремля был подписан пакт Литвинова об отказе от войны как инструмента государственной политики. С тех пор СССР и его правопреемница РФ развязали десятки войн и нарушили сотни соглашений, в том числе Будапештский меморандум 1994-го и Договор об украинско-российской границе от 2003 года. В основе пренебрежения миром лежат многосотлетние амбиции по расширению империи, от которых российское руководство никогда не отказывалось...", - констатирует Подоляк.

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Вторая причина - невозможность справедливых репараций. Советник главы ОПУ отметил, что общие убытки Украины в результате российской агрессии по разным оценкам колеблются в пределах от $700 млрд до $1 трлн. Речь идет о человеческих потерях, разрушенной инфраструктуре, опустошении природной среды, подорванной экономике и уничтожении культурного достояния.

"Выплатить такую компенсацию одномоментно РФ не способна. Нужен механизм под международным контролем, подобный тому, по которому Ирак отчислял проценты от нефтегазовых доходов в пользу Кувейта, пережившего иракскую оккупацию в 1990-1991 годах. Но построение такого механизма возможно лишь при условии содействия со стороны правительства государства, осуществившего агрессию. В Ираке для этого понадобилось лишить должности, арестовать и казнить Саддама Хусейна. Вывод понятен и в отношении Путина", - отметил Подоляк.

Третьей причиной он назвал невозможность сейчас наказать военных преступников.

"Очевидно, что самым главным среди них в РФ является сам Путин. По уставу Международного уголовного суда, он не имеет никакого иммунитета в отношении военных преступлений, преступлений против человечности или геноцида. Это означает, что Путин до последнего будет сопротивляться всем попыткам расследования и не выдаст никого из подчиненных", - написал Подоляк.

Он напомнил, что все войны со временем заканчиваются, начинаются переговоры, подписываются мирные договоры. "Помехой на пути к этому есть только один человек... Фамилия этого лица очевидна и очень кроваво уже вписана в историю", - отметил Подоляк.

Вероятный диалог с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 27 августа заявил, что "с Путиным на сегодня диалог бессмысленный", потому что российский диктатор стремится как минимум завладеть 30% украинской земли. По словам Зеленского, Путин не стремится к компромиссам, а хочет уничтожить Украину.

Ранее председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко выразил убеждение, что до конца 2024 года и не менее никаких переговоров о мире между Украиной и РФ не будет.

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