Премьер-министр Канады заявил, что "борьба за демократию, свободу и суверенитет важна для всех нас".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил поддержку Украине после встречи украинского президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, которая переросла в ссору.

Соответствующее сообщение он опубликовал в социальной сети Х.

В нем он заявил, что "борьба за демократию, свободу и суверенитет важна для всех нас".

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"Россия незаконно и безосновательно вторглась в Украину. Вот уже три года украинцы борются мужественно и стойко. Их борьба за демократию, свободу и суверенитет важна для всех нас. Канада будет продолжать поддерживать Украину и украинцев в достижении справедливого и прочного мира", - написал Трюдо.

Реакции мировых лидеров на переговоры Трампа и Зеленского 28 февраля

Как сообщал ранее УНИАН, иностранные лидеры и политики выразили поддержку Украине и президенту Владимиру Зеленскому после неудачных переговоров в Соединенных Штатах Америки. В частности слова поддержки украинской стороне адресовали премьер-министр Польши Дональд Туск, президент Франции Эммануэль Макрон, глава испанского правительства Педро Санчес, сенатор от Калифорнии Адам Шифф, глава МИД Германии Анналена Бербок и тому подобное.

В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал президента США Дональда Трампа. Он, в частности, поблагодарил главу Соединенных Шататов за то, что тот "мужественно стоял за мир".

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