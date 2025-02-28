Иностранные лидеры и политики выражают поддержку Украине и президенту Владимиру Зеленскому после неудачных переговоров в Соединенных Штатах Америки.
Польша
"Дорогой Владимир Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не одиноки", - написал польский премьер-министр Дональд Туск.
Франция
"Есть агрессор, которым является Россия, и народ, который подвергся агрессии, которым является Украина. Мы должны уважать тех, кто с самого начала боролся за своих детей, за безопасность и защиту Европы", - сказал президент Франции Эммануэль Макрон.
Испания
"Украина, Испания с тобой", - написал в микроблоге X глава испанского правительства Педро Санчес.
США
"Сегодня в Овальном кабинете встретились герой и трус. А когда встреча закончится, герой вернется домой, в Украину", - написал в сети сенатор от Калифорнии Адам Шифф.
Германия
"Как можно так ударить ножом в спину президента страны, которая оккупирована? Свободная Европа не предаст Украину", - заявил заместитель лидера ХДС и следующего канцлера Германии Фридриха Мерца.
Литва
"Украина, ты никогда не будешь идти сама", - написал президент Гитанас Науседа.
Конфликт между Трампом и Зеленским
Как известно, сегодня президент Украины прибыл в США для подписания соглашения о полезных ископаемых. После напряженной встречи с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом он досрочно покинул Белый дом.
Между политиками возник спор относительно подходов к мирному урегулированию войны. Трамп обвинил Зеленского в неуважении к США и заявил, что украинский лидер "не готов к миру".
В результате встреча была прервана, запланированная совместная пресс-конференция отменена, а соглашение о совместной разработке украинских полезных ископаемых не подписано.