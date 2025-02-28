Премьер-министр Венгрии пока единственный, кто публично поддержал Трампа, а не Зеленского

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан тоже отреагировал на неудачные переговоры президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа, поддержав последнего.

Соответствующее сообщение он опубликовал в социальной сети Х.

Он, в частности, поблагодарил Трампа за то, что тот "мужественно стоял за мир".

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"Сильные создают мир, слабые - войну. Сегодня президент Дональд Трамп мужественно стоял за мир. Даже если многим это было трудно усвоить. Спасибо, господин Президент!" - написал Орбан.

Реакции других лидеров на события в Белом доме 28 февраля

Как сообщал ранее УНИАН, иностранные лидеры и политики выражают поддержку Украине и президенту Владимиру Зеленскому после неудачных переговоров в Соединенных Штатах Америки.

В частности слова поддержки адресовали украинской стороне премьер-министр Польши Дональд Туск, президент Франции Эммануэль Макрон, глава испанского правительства Педро Санчес, сенатор от Калифорнии Адам Шифф, глава МИД Германии Анналена Бербок и тому подобное.

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