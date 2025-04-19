По словам собеседников издания, Трамп разочарован затягиванием мирных переговоров между РФ и Украиной.

Администрация президента США Дональда Трампа давит на Украину относительно прекращения огня, однако ничего не делает, чтобы повлиять на позицию РФ. Об этом пишет Axios со ссылкой на американских и европейских чиновников.

Как отмечают источники, Трамп, который ранее обещал достичь мира в Украине за 24 часа после вступления в должность, разочарован затягиванием переговоров, поэтому готов отказаться от роли США в этом вопросе. В частности, в частном разговоре американский лидер сказал, что разочарован безрезультатностью этих переговоров.

Один из американских чиновников отметил, что Трамп может сосредоточиться на других направлениях внешней политики, если соглашение не будет достигнуто в ближайшее время.

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"Нам нужно выяснить... в течение нескольких дней, возможно ли это сделать в краткосрочной перспективе", - прокомментировал вопрос прекращения войны в Украине госсекретарь США Марко Рубио.

В то же время один из европейских дипломатов добавил, что Рубио не уточнил, как именно будет выглядеть такой шаг, поэтому лишь сказал, что США хотят быстрого прогресса.

В свою очередь двое других европейских дипломатов подчеркнули:

"Рубио дал понять, что Трамп теряет терпение и может выйти из процесса, если соглашение не будет достигнуто в ближайшее время".

Также трое европейских дипломатов отметили, что такие слова Рубио были в первую очередь направлены на Украину. В частности источник, близкий к правительству Украины, тоже заявил, что эти заявления были сделаны, чтобы оказать давление на Киев. Кроме того, собеседник выразил обеспокоенность, что выход президента США из переговоров может приостановить американскую военную помощь для Украины.

В то же время европейские дипломаты добавили, что за время встреч в Париже Рубио не говорил об усилении давления на РФ.

"Создавалось впечатление, что Рубио и Уиткофф находятся под большим давлением со стороны Трампа и пытаются передать его другим игрокам", - сказал один из собеседников издания.

В Axios подытожили:

"Украина быстро согласилась с планами Трампа по 30-дневному прекращению огня, но Россия не спешила с этим предложением, утверждая, что она побеждает на поле боя, а значит, имеет ряд условий для любого мирного соглашения. Как следствие, маловероятно, что Кремль будет особенно обеспокоен тем, что Трамп откажется от дипломатии".

Переговоры об окончании войны в Украине - последние новости

Ранее Reuters писал, что выход США из переговоров разрушит надежды на мир в Украине. Один из американских чиновников сказал изданию, что недавние комментарии Марко Рубио отражают разочарование Трампа и его опасения, что эта война может вскоре ассоциироваться с ним лично.

В то же время в Госдепе США требуют ответа РФ о готовности завершить войну. В ведомстве отметили, что американские чиновники полетели в Париж "с четкой мотивацией найти путь к прекращению российско-украинской войны, чтобы остановить кровопролитие".

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