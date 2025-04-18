'Цивилизованный мир ждет': Госдеп требует ответа РФ относительно готовности завершить войну

В ведомстве отметили, что хотят знать, серьезно ли настроена Россия, чтобы положить конец этой катастрофе.

Россия должна подтвердить серьезность намерений по прекращению войны в Украине. Цивилизованный мир ожидает этого ответа уже сейчас. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс во время брифинга в четверг, 17 апреля, передает Укринформ.

"Во время своего недавнего визита в НАТО госсекретарь Рубио отметил, что время для мира настало сейчас - не в течение следующих месяцев или лет, а сейчас. Он конкретно заявил всего две недели назад, что это вопрос недель, когда мы должны узнать, серьезно ли настроена Россия, чтобы положить конец этой катастрофе. И теперь цивилизованный мир ждет ответа, действительно ли Россия настроена серьезно", - отметила Брюс.

Пресс-секретарь подчеркнула, что президент Трамп сохраняет видение о необходимости немедленно прекратить боевые действия. Именно это является главным ориентиром для госсекретаря Рубио, спецпосланника Виткоффа, спецпредставителя Келлога и других должностных лиц, которые проводят переговоры в Париже.

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По словам Брюс, американские чиновники полетели в Париж "с четкой мотивацией найти путь к прекращению российско-украинской войны, чтобы остановить кровопролитие". Этот визит включает встречи с европейскими партнерами и направлен на продвижение общих интересов и восстановление стабильности в регионе.

Мирные переговоры - последние новости

17 апреля в Париже состоялась встреча французского президента Эммануэля Макрона с государственным секретарем США Марко Рубио и спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Стороны говорили об Украине, таможенных тарифах и Ближнем Востоке.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что состоялись встречи делегаций Украины и США, а также представителей стран-участниц "коалиции желающих". По его словам, состоялась дискуссия о путях к полному прекращению огня и дальнейшего процесса достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира.

Также стало известно, что 17 апреля госсекретарь США Марко Рубио провел разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Отмечается, что стороны говорили о войне в Украине - в частности, о встрече американской команды с представителями Украины и европейскими союзниками в Париже.

Представители США на встрече в Париже заявили, что они хотят добиться полного прекращения огня в войне Украины с Россией в течение ближайших нескольких недель.

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