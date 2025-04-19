Выход США из переговоров разрушит надежды на мир, никто не имеет большего влияния на РФ, - Reuters

Американский президент уже опасается, что эта война может вскоре ассоциироваться с ним лично.

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп обещал завершить войну в Украине в течение суток после вступления в должность. Впоследствии он смягчил риторику, пообещав достичь соглашения весной, признав наличие серьезных препятствий. Сейчас американский лидер задумался над выходом из переговорного процесса, пишет Reuters.

Трамп пытался заставить Киев и Москву сесть за стол переговоров, применяя политику кнута и пряника: либо жесткие санкции для России, либо сокращение военной помощи Украине.

Обе стороны приняли участие в переговорах при посредничестве США в Саудовской Аравии. Результатом стало частичное прекращение огня, однако полного мира достичь не удалось. На этом фоне война продолжает бушевать - недавняя российская атака на Сумы унесла жизни 35 человек. Трамп назвал ее "ошибкой".

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Инсайдерские источники сообщают, что Трамп уже начинает сомневаться, стоит ли дальше вести переговоры, учитывая патовую ситуацию. Один из американских чиновников отметил, что недавние комментарии Марко Рубио отражают разочарование Трампа и его опасения, что эта война может вскоре ассоциироваться с ним лично.

В случае, если Вашингтон откажется от роли посредника, перспективы достижения мира станут еще более призрачными - ведь ни одно другое государство не имеет такого влияния на обе стороны конфликта.

Пока неизвестно, как в дальнейшем будет развиваться политика США в отношении конфликта. Возможны два варианта: либо сохранение курса с поддержкой Киева и санкциями против Москвы, либо же - полное сворачивание помощи Украине.

В четверг Трамп сообщил, что ожидает подписания договора о полезных ископаемых с Украиной уже на следующей неделе. После переговоров в Париже Рубио рассказал, что имел разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, во время которого поделился ключевыми компонентами американского плана мира.

Между тем Путин выдвинул условия, которые в Киеве считают неприемлемыми: отказ от стремления в НАТО, признание российского контроля над четырьмя регионами и ограничения по численности украинской армии - фактически ультиматум.

Рубио отметил, что ключевую роль в достижении соглашения будут играть европейские государства, поскольку именно они ввели большинство санкций, которые, вероятно, придется снимать для заключения мира.

Вопрос гарантий безопасности со стороны США также поднимался в Париже. Рубио заверил, что это "можно решить способом, приемлемым для всех", но подчеркнул: "У нас есть большие вызовы, с которыми нам нужно разобраться".

Заявления США о выходе из мирного процесса по Украине

18 апреля госсекретарь США Марко Рубио предупредил, что Вашингтон может "умыть руки" - выйти из переговорного процесса по Украине, если не увидит реальных сдвигов.

Сам Трамп позже сказал, что Вашингтон может прекратить участие в мирных переговорах по Украине, если одна из сторон будет препятствовать достижению договоренностей.

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