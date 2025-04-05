Ирина Нестерова

Президенту США, несмотря на все его усилия, никак не удается достичь прекращения огня в Украине.

США теряют терпение в отношении России в попытках добиться прекращения огня в Украине, пишет Der Spiegel со ссылкой на информацию в кругах НАТО.

Как отмечает издание, на встрече министров иностранных дел, состоявшейся в Брюсселе в пятницу, несколько европейских союзников выразили понимание того, что президент США Дональд Трамп уже теряет терпение в отношении РФ.

По словам издания, госсекретарь США Марко Рубио на встрече в Брюсселе четко дал понять, что Трамп, похоже, уже не долго будет терпеть тактику затягивания со стороны российского диктатора Владимира Путина. Он сказал, что речь идет, скорее, о "неделях, а не месяцах".

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"Мы узнаем в ближайшее время - через несколько недель, а не месяцев, - серьезно ли Россия настроена на мир. Я надеюсь, что да, это было бы хорошо для мира", - цитирует издание Рубио.

Он также сказал, что президент США "не попадет в ловушку серии бесконечных переговоров".

"Если бы Москва хотела мира, это было бы замечательно. Если нет, США должны были бы переоценить, где мы сейчас и как мы идем дальше", - добавил госсекретарь.

Рубио сообщил, что в Вашингтоне встречался с российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым и передал ему определенную информацию для российского руководства, в частности о том, что США должны четко знать, серьезно ли РФ относится к миру. Он отметил, что украинцы уже продемонстрировали свою готовность к полному прекращению огня.

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Между тем, говорится в материале, остается непонятным, как США отреагируют, если Путин не изменит своего курса. Среди вариантов рассматриваются новые санкции США против российской экономики, а также дополнительная военная помощь Украине.

Кроме того, Der Spiegel привело слова министра иностранных дел Жана-Ноэля Барро, который сказал, что "Россия должна США ответ", а его из Великобритании Дэвид Лемми подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин "мог бы уже согласиться на перемирие", однако он и дальше бомбит Украину, ее гражданское население и энергетическую инфраструктуру.

Путин не хочет мира: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, РФ усилила удары по Украине с тех пор, как в середине февраля начались мирные переговоры под руководством США. При этом атаки "масштабнее и эффективнее", отчасти из-за того, что Россия изменила тактику использования дронов, сообщило The Telegraph. По словам экспертов, это признак того, что президент РФ Владимир Путин не хочет мира.

4 апреля Россия демонстративно ударила по Кривому Рогу, убив около 20 человек, в том числе и детей. По мнению руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, Россия делает это намеренно. "Они не уважают США и никого в мире, они хотят убивать украинцев и уничтожить Украину, и не хотят мира", - подчеркнул Ермак.

В то же время доцент Центра тоталитарных исследований Института Пилецкого (Польша) Ян Гарнер считает, что Путин уже не способен закончить войну, даже если бы захотел. По его словам, Кремль не демонстрирует никаких намерений сворачивать агрессию даже при наличии удобного повода, который дают США, поэтому похоже, что Путин считает окончание войны значительно большим риском для себя, чем ее продолжение.

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