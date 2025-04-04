Таня Поляковская

Он отмечает, что Россия не хочет мира.

Россия терроризирует мирное население Украины намеренно, убийство людей в Кривом Роге - демонстративное действие всего режима российского диктатора Владимира Путина, написал в Telegram руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак по поводу сегодняшнего удара российских оккупантов по Кривому Рогу.

Он подчеркнул, что удар российской баллистической ракетой произошел в центр жилого микрорайона, в результате чего известно уже о 14 погибших, многие из них - дети. Также есть большое количество раненых.

"Россия делает это намеренно. Они не уважают США и никого в мире, они хотят убивать украинцев и уничтожить Украину, и не хотят мира. Режим Путина и вся Россия демонстративно убили людей", - подчеркнул Ермак.

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Руководитель ОП добавил, что огонь по гражданским должен был прекратиться. "Украина давно заявила, что готова к этому. Но Россия отвергает все предложения о прекращении огня и убивает людей", - отметил он.

Так, подчеркнул Ермак, необходимы жесткие действия против России. "Такие, которые сделают невозможным финансирование войны. Путин понимает только язык силы. Украинцы не должны гибнуть. Наши дети не должны больше погибать", - подчеркнул руководитель ОП.

В то же время Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины в своем Telegram-канале отметил, что это была "кассетная баллистическая ракета россиян, предварительно - "Искандер". "Это сознательный удар для того, чтобы убить большое количество людей", - добавил он.

Что еще известно об ударе России по Кривому Рогу

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 апреля, российские оккупанты ударили баллистической ракетой в центр жилого микрорайона в Кривом Роге.

Рядом с местом попадания была детская площадка. Известно уже о 14 погибших, среди них - шестеро детей. "Российская ракета по обычному городу. Прямо по улице. По территории с жилыми домами. Предварительно это удар баллистики… Спасательная операция продолжается. Повреждены не менее 5 домов", - отметил президент Украины.

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