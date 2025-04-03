Война стала основой российской экономики и общества, наступление мира может повлечь за собой коллапс всей системы.

Война против Украины стала тяжелым бременем для российской экономики и грозит России тяжелым кризисом. Но Кремль не демонстрирует никаких намерений сворачивать агрессию даже при наличии удобного повода, который дают США. Похоже, что Владимир Путин считает окончание войны значительно большим риском для себя, чем ее продолжение, пишет на страницах Foreign Policy доцент Центра тоталитарных исследований Института Пилецкого (Польша) Ян Гарнер.

Аналитик отмечает, что даже относительно значительные успехи российской армии в Курской области никоим образом не указывают на возможность военной победы России над Украиной в обозримом будущем. Вместе с тем война страшными темпами пожирает российские ресурсы, включая боевую технику и людей.

Гарнер не исключает, что Путин действительно может верить в возможность выторговать лучшие условия окончания войны, если продолжит тянуть время и давить на Украину на фронте. Однако более важным аналитик считает то, что окончание войны может поставить под угрозу власть Путина в самой России.

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Да, с экономической и демографической точек зрения продолжение войны неприемлемо для России, но эти проблемы могут казаться Путину не такими важными, чем риски, которые влечет за собой остановка боевых действий, пишет аналитик.

Гарнер отмечает, что "невероятный" рост российской экономики трех последних лет базируется исключительно на астрономических денежных вливаниях в оборонную промышленность. Остановка войны и сокращение расходов на военное производство "может нанести удар молотом" по российской экономике, считает аналитик.

"Если Кремль хочет избежать экономического коллапса, ему придется продолжать расходы на текущем уровне еще долго после окончания войны", - говорил недавно немецкий экономист Янис Клюге.

Гарнер соглашается с этим тезисом. По его словам, российская экономика в ее текущем виде не может существовать без какой-то войны, или огромных затрат на подготовку армии к новой войне.

Не менее важным эксперт считает и социально-политический аспект окончания войны. За последние три года агрессия против Украины стала важным социокультурным стимулом для большой части российского общества, а также главным источником материального комфорта.

Внезапное прекращение войны против Украины и остановка денежных потоков в регионы, которые наживались на войне, может вызвать всплеск гнева и недовольства в широких народных массах. Путин и его советники могут исходить из предположения, что продолжение войны с большими выплатами в провинцию является лучшим вариантом.

По мнению Гарнера, Путин будет уклоняться от окончания войны до тех пор, пока экономическая ситуация в России не станет для страны большей проблемой, чем сама война, или пока Украина не начнет уверенно побеждать на фронте.

Кремль уклоняется от мирного урегулирования в Украине

Как писал УНИАН, в марте США выступили с инициативой о немедленном 30-дневном прекращении огня в Украине. Украинская сторона поддержала это предложение, выразив готовность к временному перемирию.

Однако реакция России на эту инициативу была неоднозначной. Российский президент Владимир Путин выдвинул ряд условий для введения перемирия, в частности требование прекращения мобилизации в Украине и остановки поставок вооружения от западных партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Путин фактически готовит отказ от предложения США, не высказывая прямого возражения, но выдвигая условия, которые затрудняют достижение договоренностей.

Аналитики Института изучения войны (ISW) подчеркнули, что Кремль не заинтересован в реальном прекращении огня и пытается затянуть процесс мирных переговоров, используя паузу для перегруппировки и перевооружения своих сил.

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