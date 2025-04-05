Президент США считает, что новые тарифы дают США "большую силу для переговоров".

Президент США Дональд Трамп сообщил, что он обсуждает смягчение предложенных пошлин с представителями Вьетнама, Индии и Израиля, пишет CNN со ссылкой на осведомленный источник.

Отмечается, Трамп заявил, что он открыт для переговоров о тарифах.

"Каждая страна звонила нам. В этом и заключается привлекательность того, что мы делаем: мы ставим себя на место водителя. Пока они дают нам что-то хорошее. Например, если взять TikTok в качестве примера, у нас есть ситуация с TikTok, когда Китай, вероятно, скажет: "Мы одобрим соглашение, но вы сделаете что-нибудь в отношении тарифов?". Тарифы дают нам большую силу для переговоров. Они всегда это делали", - сказал Трамп журналистам.

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Также Трамп в своей сети Truth Social заявил, что новые тарифы обсудил с президентом Вьетнама То Ламом, назвав разговор "очень продуктивным".

"Вьетнам хочет снизить свои тарифы до нуля, если им удастся заключить сделку с США. Я поблагодарил его от имени нашей страны и сказал, что с нетерпением жду встречи в ближайшем будущем", - написал президент США.

Сокрушительные пошлины Трампа: главное

Как сообщал ранее УНИАН, 2 апреля Трамп объявил о введении новых сокрушительных пошлин США для других стран. Он заявил, что пошлины вернут "золотой век" в Штаты, в частности приведут к "усилению конкуренции и снижению цен для потребителей" в США. В своем выступлении американский лидер показал таблицу со всеми взаимными пошлинами, которые США ввели против других стран.

После этого в МИД Канады заявили, что Трамп навсегда испортил отношения США с партнерами. По словам министра иностранных дел Канады Мелани Жоли, отношения уже никогда не будут прежними. По ее мнению, введенные пошлины превратятся в опосредованный налог для американского народа, который за все заплатит, покупая импортные товары по более высокой цене.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что Европа готова ответить на введение жестких торговых пошлин со стороны США. По ее словам, Еврокомиссия уже заканчивает разработку первого пакета контрмер в ответ на пошлины на сталь и готовится к дополнительным в случае, если не удастся решить ситуацию дипломатическим путем.

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