В издании акцентировали, что при этом Украине становится все труднее перехватывать российские цели.

Президент РФ Владимир Путин не хочет мира, доказательство тому - усиление ударов по Украине. С тех пор, как в середине февраля начались мирные переговоры под руководством США, количество атак выросло. При этом они стали "масштабнее и эффективнее", отчасти из-за того, что Россия изменила тактику использования дронов. Об этом говорится в анализе The Telegraph.

Со ссылкой на обновленные данные Командования Воздушных сил ВСУ отмечается, что за 30 дней после 18 февраля, когда начались мирные переговоры в Саудовской Аравии, Россия нанесла около 4776 ударов БПЛА по сравнению с 3148 за 30 дней до этого.

"Цифры показывают, что до встречи в Эр-Рияде Украина в среднем подвергалась атакам 101 беспилотника в день, по сравнению со 154 атаками в день после нее, что на 52,5% больше", - говорится в статье.

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По мнению экспертов, Москва усилила свои атаки, чтобы заставить Киев пойти на уступки и взять под контроль как можно больше территорий, пишет издание.

"Россия пытается усилить боль, которую она причиняет Украине, чтобы повысить вероятность того, что Киев пойдет на болезненные уступки", - заявил директор Программы по военным действиям, нерегулярным угрозам и терроризму в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) Дэниел Байман.

Отмечается, что Украине также становится все труднее перехватывать российские цели, в результате чего РФ наносит все больше ударов по гражданским объектам.

Как заявила заместитель руководителя группы по России и аналитик Института войны (ISW) Каролина Хирд, в последние недели атаки Москвы стали "масштабнее и эффективнее", так как РФ изменила тактику - российские военные перешли на беспилотники большой дальности, которые оказались более успешными в прорыве зонтика ПВО Украины.

Согласно анализу Telegraph, уровень перехвата Киевом постоянно превышал 60% летом 2024 года, но за последние два месяца упал до 50% или ниже.

"Это тактическое развитие событий не соответствует заявлениям России о том, что она готова к миру", - сказала Хирд.

Трамп разочарован Путиным - что сообщалось

Напомним, на днях корреспондент Fox News Джеки Гайнрих, ссылаясь на знакомый с переговорами источник, заявил, что президент США Дональд Трамп разочарован Путиным и считает, что тот тянет время. В ответ на это администрация планирует "агрессивное применение санкций", в том числе и против российского "теневого флота".

В Politico сообщили, что в ближайшее время (до или после выходных) может состояться еще один телефонный разговор Трампа с Путиным.

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