Они будут обсуждать Украину.

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет на Елисейских полях встречу с государственным секретарем США Марко Рубио и специальным посланником президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

Во встрече также примет участие министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает The Guardian, ссылаясь на администрацию французского лидера. Отмечается, что прямо перед переговорами с американцами Макрон разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Переговоры по войне в Украине проходят после предварительных дискуссий с участием официальных лиц из Киева и стран Европы.

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Переговоры в Париже

Как известно, сегодня украинская делегация провела встречу с представителями стран, которые входят в "коалицию желающих". В частности, из Германии, Франции и Великобритании.

Киев представляют руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига. Он заявил, что запланированы встречи и с американской стороной.

В Министерстве иностранных дел сообщили, что запланировано обсуждение путей достижения полного прекращения огня, привлечения иностранного военного контингента и обеспечения безопасности Украины.

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