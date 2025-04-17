Ермак, Сибига и Умеров прибыли в Париж на переговоры с США

Глава ОП отметил, что делегация будет работать над важными вопросами для безопасности Украины и всей Европы.

Руководитель Офиса президент Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрейм Сибига и министр обороны Рустем Умеров прибыли в Париж. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины в Telegram.

"Только что приземлился в Париже. Прилетели вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой и министром обороны Рустемом Умеровым", - заявил Ермак.

По его словам, в рамках визита запланирована серия двусторонних и многосторонних встреч с представителями государств "коалиции желающих" и способных гарантировать безопасность, в частности из Франции, Германии и Великобритании.

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Кроме того, запланированы встречи с представителями США, которые в настоящее время находятся во Франции.

"Работаем над важными вопросами для безопасности Украины и всей Европы", - добавил чиновник.

В то же время в МИД Украины сообщили, что украинская делегация прибыла в Париж для консультаций по устойчивому миру и безопасности.

"В рамках визита запланировано участие делегации в серии двусторонних и многосторонних встреч с представителями государств "коалиции желающих". Встречи станут продолжением консультаций по достижению устойчивого мира в Украине, в частности стороны обсудят пути достижения полного прекращения огня, привлечение многонационального военного контингента с целью обеспечения устойчивого мира, дальнейшее развитие архитектуры безопасности Украины и обеспечения безопасности нашего государства", - говорится в заявлении.

В МИД подтвердили, что украинские чиновники планируют провести встречи с представителями США.

Переговоры в Европе - в Париж прибыли топ-чиновники

Как пишет The Guardian, ожидается, что сегодня министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми примет участие в переговорах по Украине и Ирану с президентом Франции Эммануэлем Макроном и представителями президента США Дональда Трампа - государственным секретарем Марко Рубио и спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом.

"Рубио и Уиткофф прибывают в Париж, чтобы выслушать опасения европейских министров иностранных дел в отношении России на фоне безуспешных попыток Вашингтона достичь прекращения огня в Украине. Тем временем Великобритания и Франция формируют "коалицию желающих", которая будет поддерживать Украину в соблюдении перемирия", - говорится в публикации.

По данным СМИ, кроме Макрона, Рубио планирует встретиться со своим французским коллегой Жан-Ноэлем Барро, чтобы обсудить "украинский вопрос", перспективы новой ядерной сделки с Ираном и ситуацию на Ближнем Востоке.

Также отмечается, что европейские лидеры все больше обеспокоены тем, что Трамп давит на президента Украины Владимира Зеленского и одновременно делает дипломатические жесты в адрес кремлевского диктатора Владимира Путина.

Предполагается, что после Парижа Уиткофф отправится в Рим для встречи с иранским министром иностранных дел Аббасом Арагчи по ядерной программе Тегерана. Издание напоминает, что в минувшую субботу в Омане Виткофф и Арагчи уже имели переговоры, и оба оценили встречу как положительную. В то же время они признали, что до соглашения еще далеко.

Что предшествовало

Как писал УНИАН, государственный секретарь США Марко Рубио и специальный посланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф отправились в Париж, чтобы обсудить пути завершения войны в Украине.

В частности, Госдеп США сообщил, что американские чиновники пробудут во Франции три дня - с 16 по 18 апреля. Как утверждают в ведомстве, Трамп стремится "положить конец кровопролитию между Россией и Украиной".

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