Источник в Елисейском дворце подтвердил, что это может произойти, "когда придет время".

Президент Франции Эммануэль Макрон может стать главным европейским лидером в процессе переговоров с правителем России Владимиром Путиным относительно мира в Украине, пишет The Telegraph.

Некоторые страны из "коалиции желающих" настаивают на том, чтобы Макрон возглавил процесс взаимодействия с Россией в рамках усилий по поддержке Киева.

Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который возглавляет "коалицию желающих" с целью достичь соглашения о прекращении огня в Украине, назвали наиболее вероятными собеседниками с Москвой.

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Издание отмечает, что Стармер не планирует вести переговоры с Путиным в рамках усилий Британии по поддержке обороны Украины. В то же время источник в Елисейском дворце сообщил, что Макрон может взять на себя эту роль, "когда придет время".

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, вчера в Киеве состоялась встреча представителей Франции, Великобритании и Украины по вопросу размещения военного контингента.

По данным СМИ, встреча состоялась на уровне начальников военных штабов. С французской стороны делегацию возглавил генерал Тьерри Буркхардт, с британской - адмирал Энтони Радакин.

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