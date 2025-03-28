МИД напомнил ему, как выглядит Воркута.

В Украине с юмором отреагировали на предложение кремлевского правителя Путина ввести в стране временное управление под эгидой Организации Объединенных Наций.

Представитель украинского Министерства иностранных дел Георгий Тихий опубликовал в микроблоге X встречное предложение для Москвы - ввести временное управление ООН в России, начиная с ее города Воркута. Сообщение он сопроводил фотографией очень заброшенной улицы города:

"Кажется, что местные жители получили бы большую пользу от любого управления, кроме Путина, который тратит миллиарды долларов на свою преступную войну против Украины".

Россия предлагает временное управление в Украине

Напомним, вчера Путин предложил создать в Украине временное управление под эгидой ООН, Соединенных Штатов Америки, европейских стран и Российской Федерации. По его словам, это нужно для организации "демократических выборов".

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Украинский президент Владимир Зеленский отверг это предложение, расценивая его как попытку затянуть переговоры о прекращении войны.

Представители США и Европейского Союза также отклонили инициативу Путина, подчеркивая легитимность действующего украинского правительства и недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела страны.

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