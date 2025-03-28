Советник президента Украины посоветовал Путину "выпить таблетки".

В Офисе президента Украины отреагировали на новое скандальное заявление российского лидера Владимира Путина, который предложил ввести в Украине "временную администрацию".

Так советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин в социальной сети Х иронично посоветовал Путину "выпить таблетки", если он не понимает, с кем ему говорить о завершении войны.

"Если Путин снова не может понять, с кем ему нужно общаться, чтобы серьезно двигаться к прекращению этой войны, возможно, ему следует просто принять какие-то таблетки, чтобы активизировать мозговую деятельность – если предположить, что такие таблетки все еще влияют на него", – написал он.

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Он также напомнил, что за последние 24 часа Россия нанесла по Украине минимум два подтвержденных удара, повредивших энергетическую инфраструктуру.

"И предотвращение дальнейших подобных атак — это то, за что отвечают наши партнеры", - подчеркнул Литвин.

Новые заявления Путина

Как сообщал УНИАН, Путин предложил обсудить введение временного управления в Украине под эгидой ООН и ряда стран, чтобы провести выборы.

В Белом доме отреагировали на заявления Путина. Там напомнили, что власть в Украине выбирает народ, поэтому разговоров о "временном управлении" быть не может.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что новые "безумные идеи и требования" Путина направлены на то, чтобы сорвать движение к миру и затянуть переговорный процесс.

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