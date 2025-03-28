Президент Украины напомнил, что Путин является военным преступником, и нужно максимальное давление, чтобы заставить его прекратить войну.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал желание инициатора войны против Украины, российского диктатора Владимира Путина установить в нашем государстве временное управление под эгидой Организации Объединенных Наций. Соответствующее заявление глава государства сделал во время брифинга.

Зеленский отреагировал на слова диктатора о якобы необходимости создания определенного временного руководства в Украине под эгидой ООН для проведения выборов. Глава государства подчеркнул, что в Украине власть легитимна, а он является законно избранным президентом.

"У нас избирает народ согласно нашей Конституции. Так же сделал и Европейский Союз. Наши европейские партнеры, все опровергли это даже как возможность. Все понимают, что президент Украины является законным, легитимным, а Путин является военным преступником. То есть это такой ответ на сегодня всего цивилизованного мира", - сказал Зеленский.

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Также президент Украины объяснил, почему Путин прибегает к таким поступкам.

"Путин это делает по другой причине. Вопрос не в том, кто легитимный, по его мнению, кто нелегитимный. Он находит постоянно ту или иную причину, чтобы не заканчивать войну. Он боится переговоров с Украиной, он боится переговоров со мной лично. А исключая Украину в принципе таким образом, он показывает, что для него Украина не является субъектом. Хотя я считаю, что проблема в другом: аргументов в переговорах с украинской стороной у него нет", - подчеркнул Зеленский.

Он повторил, что Путин действительно является преступником, а его военные являются оккупантами.

"Они действительно находятся на нашей территории незаконно и они действительно должны за это отвечать. Все, что он делает, оттягивает любой процесс переговоров и оттягивает любые возможности шагов к окончанию войны. Он не хочет заканчивать войну, поэтому еще раз говорим о том, что давления на него мало. Для нас очень важно, чтобы все это признали Соединенные Штаты Америки. Европа абсолютно консолидировано это понимает", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Европа будет продолжать готовить и вводить санкционные пакеты, даже если кто-то в Европе будет блокировать:

"Это будет не просто, но будет находить другие пути".

В то же время для Украины важно, чтобы США присоединились к "жесткой санкционной позиции, позиции максимального дипломатического давления на Путина", если он не будет демонстрировать желание прекратить войну.

Как сказал Зеленский, в Украине очень ожидают жесткие ответы.

Путин хочет установить "временную власть" в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, диктатор Путин предложил обсудить введение временного управления в Украине под эгидой ООН и ряда стран, чтобы провести выборы. Он заявил, что готов обсуждать это с США и европейскими странами.

Путин утверждает, что с таким временным правительством можно начинать мирные переговоры и подписывать "легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными".

При этом, как подчеркнул Зеленский, Украина в принципе согласилась бы говорить не с Путиным, а с кем-то, кто представлял бы Россию.

"Я думаю, у России есть бизнесы и много разных регионов, включая отдельные серьезные направления бизнеса, и мы бы с ними общались, если у них есть видение, как закончить войну, если они готовы идти вопреки тому, что Путин не хочет закончить, а какие-то люди хотят, то почему бы нет? оппозицией, why not (почему нет?)", - сказал Зеленский.

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