С "временным правительством" Путин собрался начинать мирные переговоры и подписывать "легитимные документы, которые будут признаны во всем мире".

Правитель России Владимир Путин предложил обсудить введение временного управления в Украине под эгидой ООН и ряда стран, чтобы провести выборы.

"В принципе, конечно, можно было бы под эгидой ООН, США, с европейскими странами, конечно, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность ведения в Украине временного управления. Для того, чтобы провести демократические выборы", - заявил Путин во время общения с моряками-подводниками атомного подводного крейсера "Архангельск", передает пропагандистское РИА "Новости".

Диктатор добавил, что с таким правительством можно начинать мирные переговоры и подписывать "легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными".

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По словам Путина, Россия якобы готова работать и с Европой. При этом он добавил, что европейцы "пытаются водить Россию за нос".

Что касается Украины, российский правитель назвал проблемой "Азов", который "приобретает фактическую власть".

В Белом доме отреагировали на заявления Путина. Там напомнили, что власть в Украине избирает народ, поэтому разговоров о "временном управлении" быть не может.

"Власть в Украине определяется ее конституцией и народом страны", - заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома в комментарии Reuters, комментируя фантазии Путина.

Путин играет в игру с Трампом

О том, что российский диктатор может водить своего американского коллегу за нос, писали и другие СМИ. Так, The Telegraph называет ложь Путина и доверчивость Трампа большими преградами для переговоров. Однако глава Белого дома начинает понимать, что Путин водит его за нос.

Журналисты Business Insider писали, что Путин придумал хитрый ход, чтобы отвлечь Трампа от целей РФ в Украине, играя на деловой хватке своего американского коллеги.

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