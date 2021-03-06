Все партии, за исключением "Настоящих финнов", поддержали перенос выборов.

Муниципальные выборы в Финляндии перенесены на 13 июня из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавирус.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Министерство юстиции пришло к этому решению по итогам обсуждений с представителями парламентских партий.

Все партии, за исключением "Настоящих финнов", поддержали перенос выборов.

Обоснованием для переноса названо обеспечение законности и безопасности для здоровья граждан.

Сначала выборы должны были пройти 18 апреля.

Что этому предшествовало

Премьер-министр Финляндии Санна Марин считает, что стране удастся остановить распространение коронавируса с помощью вакцинации населения и усиления ограничений.

В стране по меньшей мере до конца весны нужно будет одновременно с вакцинацией населения продолжать следовать инструкциям, направленным на предотвращение распространения эпидемии, чтобы свести к минимуму вред от пандемии.

Финляндия была среди шести стран ЕС, которые в совместном письме к Еврокомиссии назвали задержку поставок вакцины от коронавируса неприемлемой и отметили, что это подрывает доверие к кампании вакцинации.

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Автор: УНИАН