МВФ предупреждает, что пандемия коронавируса обострила неравенство в мире. И это может привести к поляризации, эрозии доверия к правительствам и вспышке социальных беспорядков.
"Эти факторы затрудняют ведение взвешенной экономической политики, представляют риск для макроэкономической стабильности и функционирования общества. Правительства должны обеспечить всех честными возможностями", - цитирует Bloomberg заявление МВФ.
Читайте такжеAtlantic Council: В 2021 году мир ждут 10 угроз, среди которых потенциальные войны, голод и финансовый кризисЗа последние три десятилетия неравенство в доходах ухудшилось, в частности в развитых странах и крупных развивающихся экономиках. За прошлый год 95 миллионов людей опустились за линию экстремальной бедности, согласно отчету МВФ. Пандемия ослабила государственные бюджеты. И многим странам потребуются дополнительные доходы. Кроме того, тратить деньги придется более эффективно.
Управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева в четверг сказала, что фонд ожидает начало процесса экономического восстановления "с разными скоростями". Потому что экономические доходы стран очень отличаются. МВФ рекомендует политикам рассмотреть шаги, чтобы разобраться с проблемой роста неравенства. В частности, речь идет о реформе налоговой политики и укреплении социальных служб, таких как системы здравоохранения и образования.
Эти реформы не дешевые. В МВФ подсчитали, что 121 развивающейся стране понадобится три триллиона долларов, чтобы обеспечить базовые услуги.
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