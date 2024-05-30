Кроме Франции, есть страны, которые тоже хотят присоединиться к обучению украинских военных.

Франция планирует собрать коалицию стран Европы, которые готовы отправить военных инструкторов в Украину, ведь западные союзники ищут способы ускорить усилия Киева по набору войск перед новым наступлением РФ, пишет Financial Times.

Издание, ссылаясь на данные Генштаба ВСУ, отметило, что с начала полномасштабной войны РФ в 2022 году более 100 тысяч украинских военных прошли обучение за рубежом, в частности в Польше, Германии и Великобритании.

В то же время украинские чиновники отмечают, что было бы эффективнее отправить западных военных для обучения на территорию Украины, ведь Россия усилила свои воздушные атаки и получила определенные территориальные успехи на севере и востоке Украины за последнее время. Некоторые из западных партнеров уже провели ограниченную подготовку в Украине, отмечают в FT.

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Журналисты ожидают, что президент Франции Эммануэль Макрон разгласит план страны прислать военных инструкторов уже в следующий четверг во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Нормандию.

"Предложение Макрона предусматривает, что французские солдаты будут тренировать украинский персонал для выполнения таких задач, как разминирование или ремонт и обслуживание военной техники. Это может привести к привлечению десятков или сотен военных", - объясняют в материале.

Также издание напомнило, что Макрон объявил о своих намерениях еще в конце февраля, что вызвало негативную реакцию со стороны Германии и других стран НАТО.

"[Париж] уже некоторое время работает с украинцами над этим вопросом. Преобладает мнение, что технически это имеет смысл... Но это не будет инициативой НАТО", - отметил источник издания, знакомый с подготовкой.

В FT добавили, что Франция уже провела переговоры с несколькими странами, в частности с Эстонией и Литвой, которые публично заявили о своей готовности принять участие в тренировке.

В то же время в Офисе президента Украины отказались от комментариев, однако министерство обороны Франции сообщило, что сейчас работает со своими украинскими коллегами, чтобы "понять их точные потребности".

Отправка военных инструкторов в Украину - последние новости

Как писал УНИАН, Франция планирует уже в ближайшее время отправить своих инструкторов в Украину. Отмечается, что обучение будет сосредоточено на разминировании, поддержании оборудования в рабочем состоянии и техническом опыте для военных самолетов.

В свою очередь председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун заявил, что Америка пока не планирует возвращать своих инструкторов для обучения украинских военных.

"В конце концов, как этот конфликт завершится и мы будем в лучших условиях, тогда я предполагаю, мы получим возможность вернуть инструкторов. Но, пока нет планов вернуть инструкторов США в Украину", - отметил он.

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