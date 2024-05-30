Обучение будет сосредоточено на разминировании, поддержании оборудования в рабочем состоянии и техническом опыте для военных самолетов.

Франция скоро может отправить военных инструкторов в Украину, несмотря на беспокойство союзников и критику со стороны Российской Федерации.

Как пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, Париж может объявить о своем решении на следующей неделе во время визита президента Владимира Зеленского во Францию.

Анонимные дипломаты утверждают, что Париж надеется сформировать и возглавить коалицию стран, которые будут заниматься такой помощью для Киева, даже несмотря на то, что некоторые из них опасаются прямого конфликта с Россией.

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Двое дипломатов отметили, что для начала будет отправлено ограниченное количество персонала для оценки возможности миссии, а впоследствии прибудет несколько сотен инструкторов.

Как указывается, обучение будет сосредоточено на разминировании, поддержании оборудования в рабочем состоянии и техническом опыте для военных самолетов. Также Франция будет финансировать, вооружать и тренировать украинскую моторизованную бригаду.

"Договоренности очень продвинутые, и мы можем ожидать чего-то на следующей неделе", - подчеркнул один из собеседников.

Отправка военных в Украину

Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что подписал документы, которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить учебные центры в Украине и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом.

Аналитики заявляют, что размещение войск Франции может создать прецедент и облегчить другим странам последовать их примеру. Они называют пять вариантов размещения войск НАТО в Украине.

Военный и политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований, соучредитель "Национальной политической академии" Александр Мусиенко не исключает, что после иностранных инструкторов в Украину могут прибыть учебные военные контингенты партнеров.

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