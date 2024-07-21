Он считает, что Трампу это удастся сделать благодаря тому, что его боятся.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сможет закончить войну России против Украины.

Такое заявление сделал спикер Палаты представителей Конгресса СШАМайкДжонсон, передает Голос Америки. "Президент Трамп сможет положить конец этому конфликту, потому что он продемонстрирует силу. Мы поддерживаем идею мира через силу. Мы не имели этого за три с половиной года администрации Байдена. Это было с точностью до наоборот", высказал мнение Джонсон.

Он отметил, что Трамп может просто по телефону "выдвинуть угрозы и требования противникам во всем мире, на которые они обращают внимание, потому что в определенном смысле боятся его", что, по мнению Джонсона, является настоящей ценностью.

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При этом независимый сенатор, бывший демократ Джо Манчин сказал, что президент США Джо Байден может использовать пять месяцев президентского срока, чтобы "усилить способность Украины защищаться и обрести свободу".

Заявления Трампа о войне в Украине

Трамп давно проводит браваду со своим желанием закончить войну в Украине за 24 часа. Недавно, комментируя эти слова, украинский президент Владимир Зеленский отметил, что Украина не пойдет на то, чтобы просто "остановиться, отдать и забыть".

"Все будут счастливы, если один человек в мире, допустим, это Дональд Трамп, сможет остановить войну за 24 часа. Вопрос в том, какой ценой, и кто будет платить эту цену. Я не говорю, что это его идея, заставить нас платить. Но если он хочет сделать это за 24 часа, простой способ - это заставить нас платить...Это означает просто остановиться и отдать и забыть...Мы никогда на это не пойдем...", - заявил Зеленский.

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