По словам президента Чехии, "выборы в мире также будут важными".

Без России и Китая за столом не удастся достичь каких-либо мирных договоренностей по войне в Украине. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает idnes.cz.

По его словам, Китай должен взять на себя больше ответственности за мирное обустройство мира на основе правил, а не на основе того, у кого большая армия или экономическая мощь.

В частности, Павел ожидает определенного сдвига в конфликте в конце этого года, возможно, в начале следующего. Объясняет: развитие будет определяться тем, что этот год принес большое количество важных выборов в важных странах, первыми из которых будут президентские выборы в США. Другим фактором он считает усталость от войны, которая отражается на обеих воюющих сторонах.

Видео дня

"Если это вероятно, мы увидим, что принесут следующие месяцы. Но это нужно и желательно в любом случае", - сказал Павел, комментируя недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что на втором Саммите мира должны присутствовать и российские официальные лица.

При этом чешский лидер считает, что переговоры не имели бы смысла, если бы Россия подходила к ним так, как это делала до сих пор, когда, по сути, выдвигала условия капитуляции Украины.

"Но без России и Китая за столом настоящих мирных переговоров не будет", - резюмировал он.

"Мирные переговоры" с Россией: последние новости

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC не исключил возможность переговоров непосредственно с кремлевским лидером Владимиром Путиным.

Позже в Москве ответили на это заявление. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что в Кремле не доверяют Зеленскому и связывают это "с предвыборной конъюнктурой" в США, а также "еще одной попыткой продвинуть формулу мира".

Вас также могут заинтересовать новости: