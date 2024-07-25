Министерство финансов США ввело финансовые санкции против китайских компаний и их руководителей за поставку товаров ракетной и космической отраслей в Северную Корею.

Санкции, объявленные Управлением по контролю за иностранными активами Минфина, носят символический характер, поскольку большинство компаний и людей, связанных с ракетной сферой вряд ли имеют активы в США. Финансовым учреждениям также запрещено вести дела с лицами, попадающими под новые санкции, пишет The https://www.washingtontimes.com/news/2024/jul/24/inside-ring-treasury-targets-china-with-sanctions-/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS

"Конечная цель санкций - не наказать, а вызвать позитивные изменения в поведении" - сказано в заявлении Казначейства, направленном против шести частных лиц и пяти компаний в Китае.

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Администрация президента США Джо Байдена обвиняет Пхеньян в поставке баллистических ракет в РФ для использования в войне против Украины.

Заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон заявил, что разработка и распространение ракет Северной Кореей "безответственны и дестабилизируют как регион, так и международное сообщество".

Ракетные и космические программы Северной Кореи опираются на иностранные технологии и компоненты, а Пхеньян создал обширную сеть зарубежных агентов по закупкам, включая граждан Китая. Китайские компании также продают товары, связанные с ракетами, которые замаскированы под поставки в Северную Корею.

США и КНДР

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отличился новым загадочным заявлением, намекающим на несостоятельность Джо Байдена как американского лидера. Он заявил, что если у США будет "умный президент", то врагов у Вашингтона не будет.

Так, во время предвыборного митинга в Вирджинии Трамп заявил, что Россия, Китай и КНДР "не уважают" нынешнего президента США.

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