45-й президент США заявил, что при нем все было бы "предметом переговоров".

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Путин был "несколько ослаблен" прерванным мятежом. Он считает, что сейчас настало время для Вашингтона попытаться выступить посредником в мирном урегулировании путем переговоров между Россией и Украиной.

"Я хочу, чтобы люди перестали умирать из-за этой нелепой войны", - сказал Трамп агентству Reuters в интервью.

Он не исключил, что украинскому правительству, возможно, придется уступить часть территории России, чтобы остановить войну. По его словам, все было бы "предметом переговоров", если бы он был президентом, но украинцы, которые вели энергичную борьбу за защиту своей земли, "заслужили большой кредит".

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"Я думаю, что они будут иметь право оставить себе большую часть того, что они отвоевали, и я думаю, что Россия тоже согласится на это. Вам нужен правильный посредник или переговорщик, а у нас его сейчас нет", - заявил Трамп.

Президент США Джо Байден и союзники по НАТО хотят, чтобы Россия ушла с территории, которую она захватила на востоке Украины. Украина перешла в контрнаступление, но с небольшим успехом вытеснила российские войска. Президент Украины Владимир Зеленский в 2022 году предложил мирный план из 10 пунктов, который призывает Россию вывести все свои войска.

"Я думаю, что самое главное, что США должны сделать прямо сейчас, - это заключить мир - объединить Россию и Украину и заключить мир. Вы можете это сделать", - сказал Трамп. "Настало время сделать это, собрать две стороны вместе, чтобы добиться мира".

Трамп отметил, что Путин пострадал в результате восстания российских наемников, группы Вагнера, и ее лидера Евгения Пригожина в минувшие выходные.

"Можно сказать, что он (Путин - УНИАН) все еще там, он все еще силен, но он определенно, я бы сказал, несколько ослаб, по крайней мере, в сознании многих людей", — сказал американский политик. "Однако, если бы Путин больше не был у власти, "вы не знаете, какая есть альтернатива. Это могло бы быть лучше, но могло бы быть и намного хуже".

Что касается обвинений в военных преступлениях, выдвинутых против Путина Международным уголовным судом в марте прошлого года, Трамп сказал, что судьба Путина должна обсуждаться, когда война закончится, "потому что прямо сейчас, если вы поднимете эту тему, вы никогда не помиритесь".

Война в Украине - последние заявления

Польский евродепутат, представитель в парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС Витольд Ян Ващиковский заявил, что Украина за 3-4 месяца должна продемонстрировать значительные успехи на фронте, иначе Европа будет настаивать на замораживании конфликта и начале переговоров с Российской Федерацией.

В свою очередь первый заместитель помощника министра обороны США Тресса Штеффен Гюенов заявила, что Вашингтон будет поддерживать Украину до тех пор, пока Российская Федерация не выведет свои войска.

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