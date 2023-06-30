Вашингтон выделил уже более 40 миллиардов долларов на военную помощь.

Вашингтон будет поддерживать Украину до тех пор, пока Российская Федерация не выведет свои войска. Вместе с США в освобождении украинских территорий помогают еще 50 стран.

"Россия может прекратить эту войну в любой момент, выведя свои войска из Украины и прекратив атаки на города и народ Украины. Пока Россия этого не сделает, США, наши союзники и партнеры будут оставаться едиными с Украиной и так долго, сколько потребуется", - заявила первый заместитель помощника министра обороны США Тресса Штеффен Гюенов в ходе Конференции Председательства ОБСЕ по вопросам безопасности.

По ее словам, Украине вместе с США помогают еще 50 стран, в частности, Вашингтон выделил уже более 40 миллиардов долларов на военную помощь, активизировали финансовую и гуманитарную помощи украинцам. При этом представительница Минобороны США указала, что вторжение России в Украину стало крупнейшим со времен Второй мировой войны кризисом безопасности.

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"Москва продемонстрировала неуважение к своим международным правовым обязательствам и обязательствам в рамках ОБСЕ. Действия России являются нарушением Хельсинкского Заключительного акта и принципов, на которых была основана наша организация, а также Устава ООН и всего основанного на правилах порядка", - подчеркнула Гюенова.

Кроме того, она заверила, что союзники Киева сохранят свое единство и не откажутся от поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Помощь Украине от западных партнеров - последние новости

22 июня Украина получила от ЕС пятый транш в размере 1,5 миллиарда евро. Страны Евросоюза с 24 февраля 2022 года предоставили Киеву различную помощь на 72 миллиарда евро.

Наибольшей стала экономическая помощь в размере 37,8 миллиарда евро. При этом еще 17 миллиардов - помощь украинским беженцам в странах ЕС, 15,3 миллиарда – военная помощь и почти 2 миллиарда – гуманитарная.

29 июня в Министерстве финансов сообщили, что через целевой фонд многих доноров Всемирного банка Украина получила 1,2 миллиарда долларов от США и 15 миллионов долларов от Финляндии.

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