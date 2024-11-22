Ракетный удар по межконтинентальной баллистической ракете - очередной террористический сигнал Путина миру. Если посмотреть видео удара, можно увидеть, что блоки от ракеты имели макеты ядерных зарядов. А, учитывая, что после их падения на земле был кратковременный огонь, который быстро угасал, со стопроцентной вероятностью можно утверждать, что удар по Днепру не имел никаких военных целей - только политические.

Если говорить непосредственно о ракете, сначала речь шла о том, что россияне могли нанести удар ракетой "Рубеж". Позже российский диктатор заявил, что удар был нанесен новейшей российской ракетой "Орешник". А позже начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал, что ракета, которую РФ использовала для удара по украинскому городу, является экспериментальной и это баллистическое вооружение средней дальности.

Путин выбрал наиболее удачное время для такой провокации. Ведь в Европе все ждут 20 января, когда к власти в США придет Дональд Трамп.

То есть, до этого времени они не знают, что делать и как отвечать. Путин рассчитал этот момент. И хоть сам поступок - запуск "Орешника" по Днепру - можно считать попыткой найти выход из безвыходной ситуации, но сделал он это качественно. По крайней мере российская аудитория довольна.

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В свое время Соединенные штаты и СССР подписали РСМД договор, согласно которому ракетами малой дальности являются те, которые бьют на расстояние до 5500 километров. А все, что может бить дальше, считают ракетами межконтинентальными, баллистическими - средней дальности. Ракета, которую Россия запустила по Днепру, способна летать на расстояние до 6000 километров. И это не предположение, а результаты испытаний. Ведь в свое время на испытаниях присутствовали и представители США. И они получили материалы, подтверждающие это расстояние. То есть, в этом случае речь идет не об "аналоговнетном" оружии, а о реальных цифрах.

Согласно нормативам упомянутого договора РСМД, стороны - а это Соединенные штаты и "наследник" СССР - Россия - должны уведомлять друг друга о запуске таких ракет. Что, собственно, и произошло, когда РФ планировала удар по Днепру - все было передано по дипломатическим каналам. Ведь даже в этом случае Путин очень хочет сохранить свое лицо, показать "цивилизованность". Мол, он выполняет все обязательства, хотя и вышел из договора.

США передали эту информацию европейским странам, но большинство из них, кроме Италии, Испании и Греции, ее проигнорировали.

Но сейчас мы видим, что Запад просто не знает, не понимает, как ему реагировать на эти пуски.

Байден уже выразил "обеспокоенность". В Европе только Шольц сказал, что это эскалация, и он ее осуждает (однако у Шольца в этом вопросе свои интересы накануне выборов). Остальные европейцы вместо того, чтобы дать жесткий ответ, принять какие-то решения, просто ждут.

Может ли Запад передать Украине вооружение, чтобы защитить от дальнейших ударов? Ведь довольно сложно понять, способны ли имеющиеся в Украине системы ПВО сбивать такой тип ракет. Конечно, Patriot может отслеживать до двенадцати целей одновременно. И если самой ракете он вряд ли сможет угрожать, то со сбиванием отсоединенных блоков - вопрос открытый.

Сможет ли Запад передать Украине вооружение, чтобы достаточно жестко отреагировать на провокацию Кремля? Если бы Киеву быстро передали бы большое количество Tomahawk - этот вопрос можно было бы очень быстро решить...

Наконец, если бы год или два назад Запад передал нам все необходимое вооружение вовремя и без ограничений, сейчас вопрос новых российских ракет не стоял бы вообще.

Константин Криволап, авиационный эксперт