По словам дипломата, Венгрия не должна злоупотреблять ролью председательствующей в Совете ЕС.

Посол Германии в Украине Мартин Егер прокомментировал ситуацию, когда канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал поездку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в РФ. Известно, что после этого венгерская сторона отменила встречу главы МИД с немецким коллегой в Германии.

"Я считаю, если принадлежишь к клубу, должен играть по правилам. То, что сделал венгерский премьер-министр, не соответствует этим правилам. Председательствующая в Совете ЕС страна (с 1 июля Венгрия начала полугодовое председательство в Совете ЕС - ред) не говорит от имени Европейского Союза и не имеет мандата действовать за рубежом от его имени. Это означает, что либо возникли недоразумения, либо, возможно, это было спровоцировано намеренно. Венгрия не должна злоупотреблять ролью председательствующей в Совете ЕС", - отметил посол в интервью "Суспільному".

По его словам, отменять визит венгерского главы МИД в Германию было неправильным решением.

Видео дня

"Думаю, это произошло, потому что он должен был совершить внезапную поездку в Китай вместе с господином Орбаном. Такого не должно происходить между друзьями и партнерами", - подчеркнул Егер.

Напряженные отношения между Германией и Венгрией - что известно

Как писал УНИАН, между двумя странами возник конфликт из-за визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок должна была встретиться со своим венгерским коллегой в Будапеште в понедельник для переговоров, но венгерское правительство отменило встречу в пятницу вечером, к удивлению немецкого правительства, по словам официального представителя в Берлине", - отметили в Bloomberg.

В то же время в Будапеште заявили, что встреча была отменена в связи с непредсказуемым изменением в календаре министра Венгрии.

"МИД обратилось с просьбой, чтобы визит состоялся позже, надеемся, в ближайшее время. Причина чисто техническая, а не политическая", - отметили в ведомстве.

Вас также могут заинтересовать новости: