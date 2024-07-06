Петер Сийярто и Анналена Бербок должны были встретиться в понедельник в столице Венгрии.

Будапешт отменил встречу министров иностранных дел Венгрии и Германии, запланированную на понедельник в Будапеште, по техническим, а не политическим причинам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местный МИД.

"В связи с непредсказуемым изменением в календаре министра, МИД обратилось с просьбой, чтобы визит состоялся позже, надеемся, в ближайшее время. Причина чисто техническая, а не политическая", - заявили в министерстве.

Накануне в МИД Германии заявили, что "поражены" отменой встречи и что необходима "серьезная и честная" дискуссия после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с президентом России Владимиром Путиным в пятницу.

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Как известно, встреча в Москве стала первой встречей лидера ЕС с Путиным в столице РФ с апреля 2022 года, через два месяца после того, как Москва начала полномасштабное вторжение в Украину.

"Встреча вызвала гнев некоторых лидеров Европейского Союза, которые предостерегли от умиротворения Москвы и заявили, что Орбан не выступает от имени ЕС", - напоминает издание.

Встреча глав МИД Венгрии и Германии: что известно

Накануне появилась информация, что Венгрия поссорилась с Германией из-за визита президента страны Орбана в Москву.

По данным Bloomberg, Будапешт резко отменил запланированный визит главы МИД ФРГ Анналены Бербок после того, как немецкий канцлер Олаф Шольц обрушился с критикой на Орбана за визит в столицу РФ.

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