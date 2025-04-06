Советник президента Польши заявил, что Трамп рискует совершить "историческую ошибку", если США признают претензии России на Крым и другие оккупированные территории Украины.

Дональд Трамп рискует совершить "историческую ошибку", если переговоры о прекращении войны в Украине приведут к тому, что США признают претензии России на Крым и другие оккупированные территории. Об этом заявил советник польского правительства по Украине Павел Коваль.

В интервью Financial Times Коваль заявил, что для Польши и остальной Центральной Европы будет пересечена "красная линия", если оккупированные территории Украины юридически будут признаны российскими.

По словам Коваля, существует четкая разница между "временными решениями" по прекращению боевых действий в Украине и реализацией "российских ожиданий по признанию Крыма, Донбасса или других частей Украины, что было бы исторической ошибкой". С точки зрения прецедента, который это создаст, позволив Путину расширить "имперскую Россию", предупредил Коваль, "это было бы ужасно".

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"Россия после распада Советского Союза признала Украину с ее границами, включая Крым и Донбасс, и это основа норм международного права. Международно-правовые гарантии границ в Центральной Европе также являются одними из основных гарантий сохранения мира в этом регионе, согласно нашему историческому опыту", - подчеркнул он.

Тем не менее, Коваль выразил уверенность в том, что Трамп в конечном итоге не позволит России контролировать территорию Украины де-юре и вместо этого признает сохраняющуюся угрозу со стороны Путина. По его мнению, Трамп также не станет лишать американские компании возможности инвестировать в поствоенное восстановление Украины, отказываясь от твердых гарантий безопасности, которые нужны Киеву и его европейским союзникам.

"Политикам очень легко отделить политические гарантии от деловых и военных, но если в Украину будут инвестировать реальные [корпоративные] деньги, они потребуют серьезных американских гарантий", - сказал он.

Коалиция для защиты Украины

В то же время он считает неправильным, что сейчас основное внимание уделяется коалиционным соглашениям для обеспечения мира после войны, а не помощи Украине в "спасении ее территории прямо сейчас", учитывая, что Путин продолжает военное наступление и, похоже, не против того, чтобы переговоры с Трампом затянулись.

"Я считаю, что у нас немного ложный взгляд на эту коалицию, потому что самое главное - это остановить русских прямо сейчас", - сказал он. "Мы должны сосредоточиться на [немедленной] тактической поддержке Украины, потому что я вижу, как Путин может использовать время переговоров с США".

Комментируя заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что Варшава не будет размещать польских солдат в Украине в рамках международной миротворческой миссии, Коваль сказал, что эта позиция отвечает необходимости не ослаблять польскую армию, чья главная роль заключается в защите границ страны от России и Беларуси.

Красные линии на переговорах с РФ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главными красными линиями в переговорах с Россией будет недопустимость сокращения украинской армии, а также признания оккупированных территорий российскими.

В то же время он признал, что допускает возможность, чтобы возвращение некоторых территорий состоялось со временем дипломатическим путем.

Также ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлогг заявил, что Россия не уйдет с оккупированных украинских территорий, хотя юридически они являются частью Украины.

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