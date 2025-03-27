Он заявил, что Россия де-факто контролирует эти территории и не собирается их оставлять.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлогг заявил, что Россия не уйдет с оккупированных украинских территорий, хотя юридически они являются частью Украины.

В интервью Fox News Келлогг отметил, что Россия фактически захватила всю Луганскую область, однако лишь частично контролирует Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.

При этом, по его словам, Россия физически присутствует на захваченных территориях и не планирует их оставлять, однако важно различать де-факто и де-юре контроль.

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"Де-факто означает, что они физически оккупировали территорию и никуда с нее не уйдут. Но де-юре нельзя говорить, что вы полностью аннексировали ее. Международное сообщество не признает эту территорию частью России", - отметил Келлогг.

Он подчеркнул, что это создает сложную ситуацию, которая потребует дальнейших переговоров. Поэтому, по его мнению, для поиска политического решения нужно понять позиции и Украины, и России, а также найти компромисс, который устроит обе стороны по крайней мере частично. При этом он подчеркнул, что требования ни одной из сторон не будут полностью выполнены.

"Я думаю, что нам нужно получить техническое задание. Чего хотят украинцы? Чего хотят россияне? Затем стоит свести эти позиции вместе и найти вариант, который, возможно, удовлетворит обе стороны. Но, конечно, ни одна из них не получит всего, чего хочет", - подчеркнул он.

Посланник Трампа опозорился заявлениями об оккупированных регионах Украины

Стив Уиткофф заявил, что на оккупированных территориях состоялись референдумы, "на которых подавляющее большинство людей указали, что хотят находиться под властью России".

Кроме того, он даже не смог правильно назвать все оккупированные регионы, заявив, что "это так называемые четыре региона... Донбасс, Крым, Луганск... и есть еще два".

В то же время украинский депутат Александр Мережко заявил, что Трамп должен уволить Уиткоффа за скандальные заявления об Украине. По его словам, американский дипломат просто повторяет путинскую пропаганду. Мережко добавил, что "президент Трамп должен сделать очень серьезные шаги - он должен опровергнуть эти заявления, потому что они опасны".

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