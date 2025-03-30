Мараев предупредил, что россияне распространяют большое количество различных мифов об истории Украины.

Российские пропагандисты долгие годы распространяют мифы о том, что Москва "подарила" Украине часть ее нынешних территорий. Тем не менее это не более чем дезинформация. Об этом рассказал историк и ученый Владлен Мараев в интервью изданию "Украинская правда".

Крым не был "подарком Хрущева" Украине

Мараев отметил, что мнение о том, что Крым является "подарком Хрущева" (бывший глава правительства СССР - УНИАН) - особо раскрученный и популярный миф. Он объяснил, что в 1954 году отмечали 300-летие Переяславской Рады, в связи с чем передачу полуострова под контроль Украине пытались связать с этим событием.

"Но, во-первых, ни в одном официальном акте нигде не зафиксировано, что это - "подарок", а во-вторых, что это каким-то образом связано с годовщиной Переяславской рады", - сказал историк.

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Более того, Мараев подчеркнул, что в обмен на получение контроля над Крымом Украина ничего не отдавала России. Он добавил, что российские пропагандисты пытаются это отрицать.

"Крым был разрушенной, опустошенной, обессиленной территорией. Коренное население Крыма депортировали, экономика была в полном упадке. Путем украинских мощностей Крым начали быстро отстраивать после 1954 года и уже к середине 60-х он был на достаточно неплохом уровне", - напомнил историк.

Мараев считает, что миф о том, что Крым является "подарком Хрущева" Украине, распространялся с целью дискредитировать бывшего главу правительства СССР в первую очередь в глазах россиян.

"Потому что тот и Сталина обругал, и какие-то реформы непонятные делал, из которых ничего не вышло, и сам был каким-то несерьезным чуваком, кукурузой на камеру махал, бухал много, фотографировался курьезно", - объяснил историк.

Мараев заверил, что передача Крыма под контроль Украине является не "подарком Хрущева", а продуманным шагом. По его словам, задумка была в том, чтобы Украина отстроила полуостров, а украинцы, которые переезжали туда, были русифицированы.

"В конце концов мы получили Крым, где и в 90-х, и в 00-х россияне численно преобладали среди его жителей. И даже среди украинцев, которые там жили, большинство было русскоязычные", - резюмировал историк.

Донбасс и Кубань

Также Мараев напомнил, что Донецкая и Луганская области принадлежат Украине по Конституции. Это международно признанные украинские территории.

Довольно часто распространяется мнение о том, что Кубань является оккупированной Россией территорией Украины. Тем не менее это не так, заявил историк.

Мараев подчеркнул, что Кубань не была включена в Конституцию Украины. Карты "украинской Кубани" 1920-1930 годов, которые можно найти в интернете, отображают лишь этническое расселение украинцев. Административно же регион никогда не входил в состав Украины, даже во времена УНР.

"Есть популярный миф, что УНР присоединила Кубань на основе автономии. Нет, она этого не успела сделать. Переговоры велись, но до дела не дошло. Поэтому давайте не будем выдумывать то, чего не было, и выдавать желаемое за действительное", - добавил Мараев.

Историк поделился, что до 1930-х годов на Кубани действительно был значительный процент этнических украинцев. Тем не менее позже СССР провел политику русификации и подавления украинской идентичности в регионе.

"По состоянию на сейчас люди, которые живут на Кубани, являются преимущественно зазомбированными и лояльными российскими гражданами. Хотя, бесспорно, там есть процент украинских симпатиков", - считает Мараев.

Историк уверен, что Украине в идеале нужно было работать над увеличением процента людей на Кубани, которые поддерживают нашу страну, чтобы этот регион стал "настоящей пороховой бочкой" в современной России.

Оккупация Крыма - важные новости

Ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал фейком данные американского издания Semafor о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность признания аннексированного Крыма территорией России. Он исключил возможность того, что американский лидер может допустить изменение политики по вопросу полуострова.

Кроме того, в одиннадцатую годовщину "крымского референдума" Министерство иностранных дел Турции осудило аннексию полуострова Россией, которая произошла в 2014 году. В МИД Турции заявили, что аннексия противоречит международному праву.

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