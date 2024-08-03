В Иране утверждают, что лидер ХАМАС был убит снарядом малой дальности.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) обещает, что месть за убийство лидера палестинской группировки ХАМАС Исмаила Хании будет "жестокой, в соответствующее время и в соответствующем месте". Об этом сообщает Reuters.

Боевики утверждают, что Хания был убит в Тегеране снарядом малой дальности с боеголовкой около 7 кг, и обещают "суровую месть".

Издание напоминает, что убийство Хании в среду вызвало опасения относительно прямого конфликта между Тегераном и его заклятым врагом Израилем в регионе, который сотрясается войной Израиля в Газе и обострением конфликта в Ливане.

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"Месть за убийство лидера ХАМАС будет жестокой и в соответствующее время, в соответствующем месте и способом, - говорится в заявлении КСИР, которые обвиняют в его смерти "террористический сионистский режим" Израиля.

Убийство Исмаила Хании - последние новости

По данным The Telegraph, лидер ХАМАС Исмаил Хания был убит агентами Моссада. При этом израильская разведка наняла для этого агентов из службы безопасности Ирана.

Как утверждают источники издания, изначально планировалось убить Исмаила Ханию в мае, когда он присутствовал на похоронах Эбрагима Раиси, экс-президента Ирана. Однако операция не состоялась из-за большого скопления людей в здании и высокой вероятности ее провала.

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