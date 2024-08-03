Первоначально планировалось убить Исмаила Ханию в мае, когда он присутствовал на похоронах Эбрахима Раиси, бывшего президента Ирана

Ликвидацию лидера ХАМАС Исмаила Хании организовала израильская разведка Моссад, наняв для этого агентов из службы безопасности Ирана. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что первоначально планировалось убить Исмаила Ханию в мае, когда он присутствовал на похоронах Эбрахима Раиси, бывшего президента Ирана. Однако операция не состоялась из-за большого скопления людей в здании и высокой вероятности ее провала.

"Вместо этого двое агентов установили взрывные устройства в трех комнатах гостевого дома Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на севере Тегерана, где мог остановиться Хания… Предполагается, что оперативникам удалось выбраться из страны, но у них остался источник в Иране. В 2 часа ночи в среду они привели в действие взрывчатку, привезенную из-за границы, в комнате, где находился Хания", - пишет The Telegraph.

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По словам собеседников издания, Моссад нанял агентов из охранного подразделения "Ансар аль-Махди", отвечающего за безопасность высокопоставленных чиновников.

Также были обнаружены дополнительные взрывные устройства в двух других комнатах гостевого дома.

В настоящее время КСИР оценивает варианты возмездия, в первую очередь рассматривается возможность прямого удара по Тель-Авиву, в котором будут участвовать ливанская "Хезболла" и другие иранские прокси, пишет The Telegraph.

Убийство Исмаила Хании - что известно

Лидер палестинской группировки ХАМАС Исмаил Хания был убит в своей резиденции в Тегеране 31 июля. Как пишет саудовское издание Al Hadath, частную резиденцию Хании поразили управляемой ракетой. Практически сразу после этого появились сообщения, что за атакой стоит Израиль.

CNN со ссылкой на свои источники сообщало, что Хания погиб от бомбы, которая была заложена около двух месяцев назад в гостевом доме, где он остановился.

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