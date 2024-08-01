Лидер группировки ХАМАС был убит во время израильского удара во время визита в Иран.

Убийство лидера палестинской террористической группировки ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране станет бременем для Ирана. Об этом пишет The Times.

Издание напоминает, что когда Израиль хотел убить Халеда Мешаля, тогдашнего лидера ХАМАС, в 1997 году, агенты Моссада брызнули ему ядом в ухо, когда он зашел в свой офис в Аммане. Их арестовали, он выжил, и операция закончилась тем, что Израиль освободил из тюрьмы основателя и духовного наставника ХАМАС Ахмеда Ясина в обмен на своих оперативников.

"Израиль официально не признал удар по Ирану и, возможно, никогда этого не признает. ... Тегеран является столицей так называемой "Оси сопротивления", возглавляемой Ираном группировки ополченцев, включая ХАМАС, Хезболлу и хуситов в Йемене. ... Убийство Хании станет глубоким смущением для Тегерана, который едва не начал войну с Израилем в апреле после авиаудара, который убил его главного командующего в Сирии", - говорится в материале. Видео дня

Автор считает, что Иран не захочет разжигать войну с Израилем "из-за того, что по сути является несчастным случаем на производстве".

"Но это может поставить на нет переговоры о прекращении огня, чтобы прекратить войну в Газе, которая унесла жизни более 38 000 палестинцев, согласно данным министерства здравоохранения ХАМАС. Пока эта война продолжается, риски регионального конфликта остаются", - констатирует издание.

Убийство Исмаила Хании

США заявляют о непричастности к убийству лидера ХАМАС Исмаила Хании. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Вашингтон будет продолжать добиваться прекращения огня в секторе Газа "столько, сколько нужно, чтобы достичь этого".

Как известно, накануне в столице Ирана Тегеране убили лидера ХАМАС Исмаила Ханию. Вместе с лидером палестинской террористической группировки погиб один из его охранников.

Впоследствии сын Хании пообещал "бороться за свободу". По словам Абдула Салама, его отец "стремился к единству всех палестинских группировок", и после того, как пережил четыре покушения, "Аллах даровал ему мученическую смерть, которой он всегда желал".

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