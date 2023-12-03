Вероятно, именно сейчас наступил переломный момент, когда украинским беженцам за границей стоит определиться с планами на будущее.

Под конец второго года полномасштабной войны украинские беженцы в Европе встают перед тяжелым выбором - возвращаться на родину, где бушует война, которой не видно конца, или окончательно пускать корни на чужбине. Об этом пишет The New York Times в большой статье, посвященной судьбе украинских беженцев.

"Сердце говорит вернуться назад. Но я хочу лучшего будущего для своей дочери", - объясняет эту дилемму 37-летняя Ирина Хомич, которая сейчас находится в Германии со своей 8-летней дочерью.

Несмотря на то, что в последнее время в общественном мнении в европейских странах растет негатив в отношении иммигрантов, прием именно украинцев наоборот местные власти считают успехом. Например, в Германии заявили о желании предложить украинским беженцам долгосрочное будущее в стране без привязки к событиям в самой Украине.

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Для самих беженцев Европа до сих пор не стала новым домом в полной мере. В Германии только один из пяти украинцев нашел работу. Часто этому мешает немецкая же бюрократия: если ты проживаешь во временном доме для беженцев и не имеешь "частного" адреса, твоего ребенка не возьмут в школу, а оставить его без присмотра нельзя, нанять няньку – дорого. Переехать в арендованное жилье тоже могут позволить себе далеко не все – опять же дорого.

Но несмотря на это постепенно становится все больше тех, кто рассматривает Европу как свой новый дом. NYT приводит пример 25-летней Валерии Михайловой. Женщина сама родом из Донецка и увидела войну еще в подростковом возрасте. Сейчас она в Германии со своей 8-летней дочерью и бойфрендом-мароканцем, которого встретила в Харькове. Теперь пара намерена открыть собственную кондитерскую в Берлине.

"Я очень-очень скучаю по Украине, но я начинаю проживать свою молодость", - говорит женщина.

Мэр немецкого города Фрайбург, который принял больше украинских беженцев чем вся Франция, рассказал, что после улучшения стратегической ситуации для Украины на фронте в прошлом году много украинцев поехало домой, но немало остались.

"Первые 8, 10, 12 месяцев они больше ждали и думали: "Потом мы вернемся, мы построим новую Украину после войны". Но сейчас они изучают немецкий язык и ищут работу", — сказал мэр Фрайбурга Мартин Хорн.

Он признал трудный эмоциональный выбор, связанный с решением остаться, но сказал, что с точки зрения города украинцы стали активом, способным восполнить дефицит работы в городе. "Они нам нужны", - сказал он.

Украинские беженцы в Европе - последние новости

Как писал УНИАН, Евросоюз продлил до марта 2025 года статус защиты для украинских беженцев. Все страны ЕС должны на национальном уровне утвердить аналогичное решение. Этот процесс продолжается, недавно беженцам разрешили остаться еще на год Чехия и Германия.

При этом не везде местные власти помогают украинским беженцам. К примеру в Румынии беженцы жалуются, что в школах их детям не помогают адаптироваться, фактически делая изгоями в классе.

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