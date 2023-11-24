Он отметил, что в среднем ежемесячно в страну прибывают 800 украинских беженцев.

В настоящее время в Германии нет потока беженцев из Украины, но небольшое их количество все еще приезжает в страну прежде всего из Польши.

Об этом сказал немецкий посол в Украине Мартин Егер в интервью "Укринформу". По его оценкам, в Германию в настоящее время ежемесячно прибывает около 800 человек. "Сейчас в Германии проживает более миллиона украинцев. Мы их очень тепло приняли. Им рады в Германии, и мы поддерживаем их по мере наших возможностей", - сказал посол.

Егер отметил, что эти люди также являются отличным капиталом для будущего, потому что в они будут мостиком между Германией и Украиной. "Возьмите лишь тот факт, что 200 тыс. украинских детей ходят в школу в Германии, изучают там немецкий язык и очень хорошо знакомятся с нашей страной. Это будет окрылять наше будущее сотрудничество не только в экономике, но и в культуре", - пояснил посол.

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Егер также отметил, что украинские беженцы сейчас получают такие же социальные выплаты, как и местное население, которое в них нуждается, и это оправдано.

"Люди из Украины могут рассчитывать на то, что они и в дальнейшем будут получать надлежащую поддержку в Германии", - подчеркнул дипломат.

Также он рассказал о трудоустройстве украинцев. По его данным, из тех, кто трудоспособен, сейчас трудоустроены почти 20%. Егер добавил, что еще 60% украинцев участвуют в языковых и интеграционных курсах.

"В прошлом году правительство потратило 2 млрд евро на выплаты для украинцев в Германии, в этом году мы рассчитываем потратить 2,75 млрд евро. Мы рассматриваем это как часть нашей большой поддержки борьбы Украины за свободу", - подытожил посол.

Украинские беженцы

Власти Германии после длительных споров между федеральным центром и регионами согласовали новый порядок распределения расходов на расселение и содержание беженцев. Для самих беженцев предусмотрено сокращение размера пособия.

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