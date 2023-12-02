Чешские депутаты ограничили время, в течение которого беженцы могут оставаться в бесплатном временном жилье.

Нижняя палата парламента Чехии одобрила возможность продолжение временной защиты для беженцев из Украины до конца марта 2025 года.

Как сообщает Radio Prague, процедура продления временной защиты почти не изменилась, по сравнению с нынешней. Однако депутаты ограничили время, в течение которого беженцы могут оставаться в бесплатном временном жилье, и изменили порядок депортации людей, имеющих временную защиту. Теперь эти поправки должен рассмотреть чешский Сенат.

"Временная защита позволяет беженцам получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда. Для ее продления, согласно проекту, украинцам сначала придется зарегистрироваться в электронном виде до 15 марта 2024 года. При этом нужно забронировать дату для личного визита в МВД", – говорится в материале.

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В министерстве беженцам из Украины выдадут визовую наклейку, подтверждающую статус временной защиты. Получить такую наклейку можно будет до конца 2024 года.

При этом украинцам придется предоставлять подтверждение о наличии жилья с официально заверенной подписью владельца недвижимости или арендодателя.

Беженцы из Украины в Европе

По данным Евростата, по состоянию на 30 сентября 2023 года статус временной защиты в странах ЕС имели 4 млн 186,17 тысяч украинцев, покинувших страну из-за войны. Только в сентябре такой статус получили почти 32 тысячи беженцев из Украины.

Между тем министр труда и социальных дел Чехии Мариан Юречка заявил, что в следующем году украинским беженцам, получающим финансовую помощь, могут увеличить компенсацию на оплату жилья. Ранее помощь украинцам сократили, однако оказалось, что это сокращение было чрезмерным.

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